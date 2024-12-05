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05 декабря 2024, 12:21

Международные партнеры поддерживают Харьковскую область в укреплении системы отопления

05 декабря 2024, 12:21
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фото: ОВА
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Харьковская ОВА продолжает активное сотрудничество с международными партнерами и благотворительными фондами по укреплению и децентрализации системы отопления в регионе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОВА.

Для обеспечения теплоснабжения областному центру необходимо 450 когенерационных установок. Это оборудование позволит обеспечить стабильную поставку тепла в случае враждебных атак на критическую инфраструктуру. Эти вопросы обсудили на встрече начальника ОВА Олега Синегубова с послом Австрии Арадом Бенке.

"Благодаря работе с детским фондом ЮНИСЕФ, в Песочинской тергромаде установили 2 модульных котельных, что позволит обеспечить жителей города постоянным теплоснабжением. Это реализация Плана внутренней устойчивости страны президента Владимира Зеленского по пунктам "Энергетика" и "Безопасность". Параллельно с этим обеспечиваем жителей , где отсутствует централизованное теплоснабжение, топливной древесиной и баллонами со сжиженным газом за софинансирование иностранных доноров", – отметил Олег Синегубов.

Кроме того, во время встречи особое внимание было уделено разминированию сельскохозяйственных земель. На сегодня в области потенциально заминированы около 574 тысяч гектаров. Благодаря пиротехническим подразделениям уже очищены более 9,3 тысяч гектаров, а в работах задействованы около 18 иностранных компаний. Для повышения эффективности обсудили вопросы обеспечения подразделений отечественными машинами для механизированного разминирования.

"Вопрос о закрытии потребности в энергетической отрасли и усилении направления гуманитарного разминирования будем обсуждать во время заседания профильной комиссии в ближайшее время. Убежден, что решения будут положительными", – сообщил Арад Бенке.

Напомним, ранее сообщалось, что Харьковщина получила более 100 генераторов Инициативы сотрудничества в Юго-Восточной Европе.

Также недавно больницы Харьковщины при содействии международных партнеров получили 23 системы энергосбережения Tesla Powerwall.

Харьковская область получила от Германии генераторы, спецтехнику и оборудование, необходимые для поддержки критической инфраструктуры и ликвидации последствий обстрелов.

Также международные партнеры передадут Харьковской области еще 111 генераторов для отопительного сезона.

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