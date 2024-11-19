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Недавно Харьковская область получила генераторы, спецтехнику и оборудование, необходимые для поддержки критической инфраструктуры и ликвидации последствий обстрелов

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

Помощь стала возможной благодаря сотрудничеству Харьковской ОВА, правительства Германии, посольства Германии в Украине и Федерального агентства по технической помощи Германии.

В состав партии вошли 11 генераторов мощностью 22–80 кВт, 3 подъемные платформы, 2 прицепа с осветительными мачтами и генераторами, 6 погружных насосов и колесный погрузчик. Технику распределили между громадами Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, сотрудничество с правительством Германии наладили еще в начале 2022 года. Благодаря активному диалогу Германия системно помогает громадам Харьковщины спецтехникой.

"Сейчас для нас приоритетная задача – обеспечение стабильного прохождения отопительного сезона, особенно на деоккупированных территориях. Мы благодарны нашим партнерам за очередную партию такой весомой помощи. Общая стоимость генераторов и строительной техники составляет около 40 миллионов гривен", – отметил Синегубов.

Спецтранспорт поможет быстрее ликвидировать последствия обстрелов и усилит коммунальные предприятия. В частности, генераторы и технику передадут Балаклейскому и Изюмскому громадам.

"Для нас это весомая помощь, ведь обе огромады получили серьезные разрушения в результате действий врага", – добавила заместитель начальника Изюмской РВА Светлана Швид.

Напомним, ранее сообщалось, что Харьковщина получила более 100 генераторов Инициативы сотрудничества в Юго-Восточной Европе.

Также недавно больницы Харьковщины при содействии международных партнеров получили 23 системы энергосбережения Tesla Powerwall.