10:48  19 ноября
Силы обороны поразили военный арсенал в Брянской области России, – Генштаб
02:22  19 ноября
В ГУР рассказали об иностранных деталях в "фанерных" российских дронах "Гербера"
12:50  19 ноября
Детали ДТП на Прикарпатье с маршруткой: пострадали шесть человек
UA | RU
UA | RU
19 ноября 2024, 17:05

Громады Харьковщины получили генераторы и спецтехнику от Германии

19 ноября 2024, 17:05
Читайте також українською мовою
фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Недавно Харьковская область получила генераторы, спецтехнику и оборудование, необходимые для поддержки критической инфраструктуры и ликвидации последствий обстрелов

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

Помощь стала возможной благодаря сотрудничеству Харьковской ОВА, правительства Германии, посольства Германии в Украине и Федерального агентства по технической помощи Германии.

В состав партии вошли 11 генераторов мощностью 22–80 кВт, 3 подъемные платформы, 2 прицепа с осветительными мачтами и генераторами, 6 погружных насосов и колесный погрузчик. Технику распределили между громадами Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, сотрудничество с правительством Германии наладили еще в начале 2022 года. Благодаря активному диалогу Германия системно помогает громадам Харьковщины спецтехникой.

"Сейчас для нас приоритетная задача – обеспечение стабильного прохождения отопительного сезона, особенно на деоккупированных территориях. Мы благодарны нашим партнерам за очередную партию такой весомой помощи. Общая стоимость генераторов и строительной техники составляет около 40 миллионов гривен", – отметил Синегубов.

Спецтранспорт поможет быстрее ликвидировать последствия обстрелов и усилит коммунальные предприятия. В частности, генераторы и технику передадут Балаклейскому и Изюмскому громадам.

"Для нас это весомая помощь, ведь обе огромады получили серьезные разрушения в результате действий врага", – добавила заместитель начальника Изюмской РВА Светлана Швид.

Напомним, ранее сообщалось, что Харьковщина получила более 100 генераторов Инициативы сотрудничества в Юго-Восточной Европе.

Также недавно больницы Харьковщины при содействии международных партнеров получили 23 системы энергосбережения Tesla Powerwall.

Германия помощь Харьковская область
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
История, которую не рассказали: почему дети должны знать о Майданах и войне
19 ноября 2024, 18:02
Россияне ударили из РСЗО по Купянску, есть раненые
19 ноября 2024, 18:01
В Николаеве депутат ОПЗЖ, имитировавший уничтожение обстрелом партии зерна, получил подозрение
19 ноября 2024, 17:42
Инвалидность за 12 тыс. долларов: в Киевской области правоохранители задержали двух врачей
19 ноября 2024, 17:19
Выжил только отец: в Глухове в результате удара по общежитию погибла женщина с двумя сыновьями
19 ноября 2024, 16:39
В Ровенской области бус слетел с моста: водителя госпитализировали
19 ноября 2024, 16:20
В Одессе произошел обвал в доме, недавно пострадавшем от обстрела
19 ноября 2024, 16:13
Суд в Киеве рассмотрел апелляцию на арест подозреваемого в дезертирстве военного Сергея Гнездилова
19 ноября 2024, 15:54
В Одессе из-за неосторожности ребенка со свечой произошел пожар в многоэтажке
19 ноября 2024, 15:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все публикации »
Сергей Иванов
Виктор Трегубов
Данило Мокрик
Все блоги »