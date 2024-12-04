Харьковщина получила от международных благотворителей стройматериалы для ремонта крыш
В Изюме Харьковской области продолжается капитальный ремонт крыш. Агентство ООН по делам беженцев в Украине (UNHCR Ukraine) по координации Харьковской ОВА оказывает благотворительную помощь в виде строительных материалов
Об этом сообщает Telegram-канал Изюмской районной военной администрации Харьковской области, передает RegioNews.
В Изюме уже провели капитальный ремонт двух крыш многоквартирных жилых домов по улице Соборная и Заводская.
"Спасибо за постоянное сотрудничество и помощь в восстановлении нашего города", - говорится в сообщении.
Напомним, жители Харьковщины получили зимнюю денежную помощь от международных благотворителей.
Медики Харьковщины получили новые автомобили скорой помощи от международных партнеров при содействии Министерства здравоохранения и Харьковской ОВА.