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04 декабря 2024, 11:51

Жители Харьковщины получили зимнюю денежную помощь от международных благотворителей

04 декабря 2024, 11:51
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Харьковская областная организация Украинского Красного Креста завершила пилотный проект по денежной поддержке в рамках программы Cash for Winter.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Официальный канал Красного Креста Харьковской области.

При поддержке Британского Красного Креста помощь в рамках программы оказали наиболее социально-экономически уязвимым домохозяйствам Харьковского региона. Таким образом, люди смогут лучше подготовиться к отопительному сезону.

Денежная помощь уже поступила почти 1300 семьям, которые соответствовали критериям программы. Среди них - семьи с детьми, которые имеют онкологические заболевания, и семьи, которые занимаются детьми-сиротами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Берестинском обществе на Харьковщине состоялась выдача гуманитарной помощи от программы CLEAR.

Также известно, что международные организации предоставили жителям Дергачевского общества тысячи продуктовых наборов и теплые вещи.

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