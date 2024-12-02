фото: Берестинская община

В Берестинском обществе на Харьковщине состоялась выдача гуманитарной помощи от программы CLEAR

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал общины.

"100 самых нуждающихся семей нашей общины получили наборы кухонных принадлежностей", - говорится в сообщении.

Организацией раздачи наборов занимался Благотворительный Фонд "Хто, як не ми”.

Программа действий и реагирования территориальных общин на чрезвычайные ситуации (CLEAR) осуществляется международной организацией Global Communities и финансируется Бюро гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID's BHA). БФ "Хто, як не ми" является партнером Global Communities и реализует проект "Усиление психосоциальной поддержки и защиты детей и других уязвимых слоев населения в общинах Харьковской области, пострадавших от военного конфликта".

Напомним, ранее также сообщалось, что международные организации предоставили жителям Дергачевской общины тысячи продуктовых наборов и теплые вещи.

Также сообщалось, что жители Харьковщины получат пособие для подготовки к зиме от благотворительного фонда.

Кроме того, благодаря совместной работе Украинского Красного Креста, UNICEF Ukraine и Харьковской ОВА уже 605 семей с детьми в Купянском и Изюмском районах получили топливные брикеты – необходимую помощь в зимний период в сложных условиях войны.