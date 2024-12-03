Российские войска ударили по селу в Харьковской области: пострадала женщина
Вчера, 2 декабря, российские оккупационные войска нанесли удар по селу Пристин Купянского района. Во время атаки пострадала пенсионерка
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, российские войска обстреляли Пристин около 10:00. В результате атаки повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
"Телесные повреждения получила 80-летняя женщина. Предварительно, оккупанты били по населенному пункту с РСЗО", — говорится в сообщении.
По факту нарушения законов и обычаев войны, следователи начали досудебное расследование. Правоохранители документируют военные преступления, совершенные российскими военными.
Напомним, вечером 2 декабря оккупационные войска РФ накрыли из артиллерии Днепровский район Херсона. В результате вражеской атаки погибла 75-летняя женщина.