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03 декабря 2024, 13:40

Российские войска ударили по селу в Харьковской области: пострадала женщина

03 декабря 2024, 13:40
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фото: Харьковская областная прокуратура
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Вчера, 2 декабря, российские оккупационные войска нанесли удар по селу Пристин Купянского района. Во время атаки пострадала пенсионерка

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, российские войска обстреляли Пристин около 10:00. В результате атаки повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

"Телесные повреждения получила 80-летняя женщина. Предварительно, оккупанты били по населенному пункту с РСЗО", — говорится в сообщении.

По факту нарушения законов и обычаев войны, следователи начали досудебное расследование. Правоохранители документируют военные преступления, совершенные российскими военными.

Напомним, вечером 2 декабря оккупационные войска РФ накрыли из артиллерии Днепровский район Херсона. В результате вражеской атаки погибла 75-летняя женщина.

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