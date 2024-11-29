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29 ноября 2024, 12:08

Международные организации предоставили жителям Дергачевской общины тысячи продуктовых наборов и теплые вещи

29 ноября 2024, 12:08
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фото: Дергачевская МВА
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Международные и украинские благотворительные организации продолжают оказывать гуманитарную помощь Жителям Харьковщины, пострадавшим в результате войны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко.

Начальник МВА рассказал, какую гуманитарную помощь жителям Дергачевского общества оказали благотворительные организации и выразил им благодарность:

  • Благотворительному фонду "Мирное Небо Харькова" за 18000 ежемесячных продуктовых наборов, теплые одеяла и одежду для семей с детьми, а также 3000 хлебов для жителей Прудянского, Казачелопанского и Токаровского старостатов;
  • Американской международной организации "Global Empowerment Mission Ukraine" в лице основателя Майкла Каппони, директора представительства организации в Украине Андрея Негрича, представителей фонда Артема Левитаса и Владимира Потравного за 2880 семейных продуктовых наборов;
  • Международной гуманитарной организации "Mercy Corps", Сообществу неравнодушных "Дія" и британскому фонду "UKaid", которые в рамках реализации программы "Тепло и забота рядом" предоставили 100 наборов (одеяло, подушка, пододеяльник, простыня, наволочки) переселенцам из зоны активных боевых действий и оккупированных территорий;
  • Благотворительному фонду "Харьков с тобой" за 220 свертков с памперсами для тяжелобольных людей;
  • Общественной организации Элеос-Украина и благотворительной организации Johanniter International Assistance за предоставление юридической помощи и продуктовых наборов жителям Дергачей, Слатиного и Казачьей Лопани.

Ранее сообщалось, что Харьковская областная военная администрация подписала меморандум о сотрудничестве с Польской Гуманитарной Акцией в Украине.

В Харьковской области организация Польская гуманитарная акция в рамках сотрудничества с Харьковской ОВА присоединилась к восстановлению ряда объектов на оккупированных территориях региона.

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