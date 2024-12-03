Аграрии Харьковщины смогут получить помощь в разминировании: какие условия
Аграрии пострадавших и деоккупированных территорий Харьковской области смогут получить помощь в разминировании. Программа поддержки фермеров Харьковской области создана при сотрудничестве Минагрополитики с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программой (ВПП) при финансовой поддержке правительств Австрии и Канады
Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.
Присоединиться к программе могут фермеры, которые возделывают от 3 до 300 га в таких общинах: Балаклейская, Барвинковская, Ольховская, Донецкая, Изюмская, Куньковская, Малиновская, Оскиловская, Печенежская, Роганская, Савинская, Слобожанская, Чкаловская, Чугуевская и Шевченковская.
В рамках программы фермеры могут получить помощь в противоминной деятельности, включая очистку земель от взрывоопасных предметов, а также реабилитацию земель через получение финансовой поддержки и ваучеров на возобновление деятельности.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что в результате действий российских оккупантов, в Харьковской области потенциально заминированными считаются около 570 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.
"Харьковская ОВА работает в тесной коммуникации с международными партнерами и профильными Министерствами, чтобы ускорять процесс разминирования. Благодарны партнерам за внедрение очередной важной для нашего региона программы, ведь стала работа агропромышленного комплекса - залог экономической безопасности области", - отметил он.
Чтобы принять участие в программе, аграрии должны предоставить подробную информацию о своих земельных участках:
• процент земель, не возделываемых вследствие артиллерийских обстрелов;
• количество работников хозяйства до и после февраля 2022;
• процент поврежденной бомбами поверхности;
• процент зон загрязнения;
• доля почв, отнесенных к землям общегосударственного значения;
• связь участков с водосборным бассейном.
Кроме того, сельхозпроизводителям необходимо предоставить кадастровые номера пострадавших земель.
При подаче нескольких заявок от одного лица, приоритет будет предоставляться зарегистрированным юридическим лицам для обеспечения прозрачного и справедливого процесса отбора.
Заявки на участие в программе будут приниматься до 29 декабря 2024 года в Государственном аграрном реестре по ссылке.
Харьковщина продолжает укреплять материально-техническую базу объектов критической инфраструктуры с помощью международных партнеров.
Ранее сообщалось, что медики Харьковщины получили новые автомобили скорой помощи от международных партнеров при содействии Министерства здравоохранения и Харьковской ОВА.