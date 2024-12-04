Жителі Харківщини отримали зимову грошову допомогу від міжнародних благодійників
Харківська обласна організація Українського Червоного Хреста завершила пілотний проєкт із грошової підтримки в рамках програми «Cash for Winter».
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіційний канал Червоного Хреста Харківщини.
За підтримки Британського Червоного Хреста допомогу в рамках програми надали найбільш соціально-економічно вразливим домогосподарствам Харківського регіону. Таким чином люди зможуть краще підготуватися до опалювального сезону.
Грошова допомога вже надійшла майже 1300 сім’ям, які відповідали критеріям програми. Серед них - родини з дітьми, які мають онкологічні захворювання, та сім’ї, що опікуються дітьми-сиротами.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Берестинській громаді на Харківщині відбулась видача гуманітарної допомоги від програми CLEAR.
Також відомо, що міжнародні організації надали жителям Дергачівської громади тисячі продуктових наборів та теплі речі.