Жителі Харківщини отримали зимову грошову допомогу від міжнародних благодійників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіційний канал Червоного Хреста Харківщини.

За підтримки Британського Червоного Хреста допомогу в рамках програми надали найбільш соціально-економічно вразливим домогосподарствам Харківського регіону. Таким чином люди зможуть краще підготуватися до опалювального сезону.

Грошова допомога вже надійшла майже 1300 сім’ям, які відповідали критеріям програми. Серед них - родини з дітьми, які мають онкологічні захворювання, та сім’ї, що опікуються дітьми-сиротами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Берестинській громаді на Харківщині відбулась видача гуманітарної допомоги від програми CLEAR.

Також відомо, що міжнародні організації надали жителям Дергачівської громади тисячі продуктових наборів та теплі речі.