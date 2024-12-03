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03 декабря 2024, 14:40

Международные партнеры оснастили больницу в Харьковской области реабилитационным оборудованием

03 декабря 2024, 14:40
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фото: пресс-служба больницы
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Дергачевская центральная больница получила современное медицинское оборудование для реабилитации и финансовую поддержку на устройство бомбоубежища от Международной организации миграции и правительства Бельгии

Об этом сообщила пресс-служба медучреждения, передает RegioNews.

За средства международных партнеров больница приобрела:

  • электрический дистиллятор воды ДЭ-25;
  • два воздушных стерилизатора ГП-80;
  • противопролежневый матрас с компрессором;
  • гидромассажные ванночки для рук и ног;
  • электрическое подъемное устройство Birdie EVO Compact со стропой;
  • физиотерапевтический комплекс BTL-6000;
  • потолочный подъемник для активной реабилитации; подвесная система Luna;
  • реабилитационный тренажер для рук и ног B-Bike-4KM-5000;
  • два массажных реабилитационных стола СМ-УР-Е.

Врачи отмечают, что это оборудование позволит значительно расширить возможности реабилитации пациентов с различными заболеваниями, такими как артриты, артрозы, тендиниты, гонартрозы, эпикондилиты, последствия переломов, пяточные шпоры, сколиозы, остеохондрозы, а также восстановление после инсультов. Помощь будет оказана пациентам всех возрастов.

Кроме того, благотворители профинансировали обустройство бомбоубежища, в частности создание спортивного уголка для занятий в безопасных условиях.

Харьковщина продолжает укреплять материально-техническую базу объектов критической инфраструктуры с помощью международных партнеров.

Ранее сообщалось, что медики Харьковщины получили новые автомобили скорой помощи от международных партнеров при содействии Министерства здравоохранения и Харьковской ОВА.

Харьковская область помощь международные партнеры больница
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