Международные партнеры оснастили больницу в Харьковской области реабилитационным оборудованием
Дергачевская центральная больница получила современное медицинское оборудование для реабилитации и финансовую поддержку на устройство бомбоубежища от Международной организации миграции и правительства Бельгии
Об этом сообщила пресс-служба медучреждения, передает RegioNews.
За средства международных партнеров больница приобрела:
- электрический дистиллятор воды ДЭ-25;
- два воздушных стерилизатора ГП-80;
- противопролежневый матрас с компрессором;
- гидромассажные ванночки для рук и ног;
- электрическое подъемное устройство Birdie EVO Compact со стропой;
- физиотерапевтический комплекс BTL-6000;
- потолочный подъемник для активной реабилитации; подвесная система Luna;
- реабилитационный тренажер для рук и ног B-Bike-4KM-5000;
- два массажных реабилитационных стола СМ-УР-Е.
Врачи отмечают, что это оборудование позволит значительно расширить возможности реабилитации пациентов с различными заболеваниями, такими как артриты, артрозы, тендиниты, гонартрозы, эпикондилиты, последствия переломов, пяточные шпоры, сколиозы, остеохондрозы, а также восстановление после инсультов. Помощь будет оказана пациентам всех возрастов.
Кроме того, благотворители профинансировали обустройство бомбоубежища, в частности создание спортивного уголка для занятий в безопасных условиях.
Харьковщина продолжает укреплять материально-техническую базу объектов критической инфраструктуры с помощью международных партнеров.
Ранее сообщалось, что медики Харьковщины получили новые автомобили скорой помощи от международных партнеров при содействии Министерства здравоохранения и Харьковской ОВА.