фото: пресс-служба больницы

Дергачевская центральная больница получила современное медицинское оборудование для реабилитации и финансовую поддержку на устройство бомбоубежища от Международной организации миграции и правительства Бельгии

Об этом сообщила пресс-служба медучреждения, передает RegioNews.

За средства международных партнеров больница приобрела:

электрический дистиллятор воды ДЭ-25;

два воздушных стерилизатора ГП-80;

противопролежневый матрас с компрессором;

гидромассажные ванночки для рук и ног;

электрическое подъемное устройство Birdie EVO Compact со стропой;

физиотерапевтический комплекс BTL-6000;

потолочный подъемник для активной реабилитации; подвесная система Luna;

реабилитационный тренажер для рук и ног B-Bike-4KM-5000;

два массажных реабилитационных стола СМ-УР-Е.

Врачи отмечают, что это оборудование позволит значительно расширить возможности реабилитации пациентов с различными заболеваниями, такими как артриты, артрозы, тендиниты, гонартрозы, эпикондилиты, последствия переломов, пяточные шпоры, сколиозы, остеохондрозы, а также восстановление после инсультов. Помощь будет оказана пациентам всех возрастов.

Кроме того, благотворители профинансировали обустройство бомбоубежища, в частности создание спортивного уголка для занятий в безопасных условиях.

Харьковщина продолжает укреплять материально-техническую базу объектов критической инфраструктуры с помощью международных партнеров.

Ранее сообщалось, что медики Харьковщины получили новые автомобили скорой помощи от международных партнеров при содействии Министерства здравоохранения и Харьковской ОВА.