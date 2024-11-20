Словения планирует взять под патронат проекты по восстановлению в Харьковской области

фото: Елена Зеленская

Словения объявила о намерении взять под патронат проекты по восстановлению в Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов , передает RegioNews .

Глава областной администрации подчеркнул, что этот шаг станет существенной поддержкой для региона, потерпевшего большие разрушения в результате агрессии РФ.

"Совместными усилиями мы работаем над тем, чтобы восстановить поврежденные здания, инфраструктуру и создать условия для возвращения нормальной жизни жителям области. И по этому делу нам крайне необходима поддержка иностранных союзников", - отметил Синегубов.

Он также выразил благодарность первой леди Елене Зеленской и ее Фонду за отстаивание интересов жителей Харьковщины на международной арене.

"Первая леди активно способствует привлечению международной помощи для Украины, включая проекты по восстановлению", - добавил глава Харьковской ОВД.

Напомним, ранее сообщалось, что Харьковщина получила более 100 генераторов Инициативы сотрудничества в Юго-Восточной Европе.

Также недавно больницы Харьковщины при содействии международных партнеров получили 23 системы энергосбережения Tesla Powerwall .

Харьковская область получила от Германии генераторы, спецтехнику и оборудование, необходимые для поддержки критической инфраструктуры и ликвидации последствий обстрелов.