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19 ноября 2024, 12:11

Харьковская область получит генераторы на 2,5 млн грн для обеспечения критической инфраструктуры

19 ноября 2024, 12:11
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фото: ОВА
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Благодаря длительному сотрудничеству Харьковской ОВА с международными партнерами и правительством, регион получает значительную помощь в виде генераторов, необходимых для работы критической инфраструктуры и поддержки населения

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

От механизма гражданской защиты ЕС Харьковщина получила 179 генераторов. Их распределяют между учреждениями здравоохранения, социальной сферы, пунктами несокрушимости и общинами.

Кроме того, благодаря сотрудничеству с государственным агентством стратегических резервов (RARS), регион получил 33 генератора высокой мощности, а фонд "Партнерство за сильную Украину" передал еще 18 единиц.

Также Харьковщина ожидает генераторы разной мощности на сумму почти 2,5 млн грн от проекта USAID "Демократическое управление в Восточной Украине", Инициативы в Юго-Восточной Европе и фонда "АДРА".

В целом, по состоянию на 5 ноября, критические предприятия области обеспечены 1152 генераторами, что покрывает 86,7% потребности. Это позволит стабильно работать даже в случае прекращения централизованного энергоснабжения из-за возможных обстрелов.

Напомним, недавно больницы Харьковщины при содействии международных партнеров получили 23 системы энергосбережения Tesla Powerwall.

помощь инфраструктура Харьковская область генератор
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