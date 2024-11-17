Больницы Харьковщины при содействии международных партнеров получили 23 системы энергосбережения Tesla Powerwall

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Харьковщина по результатам сотрудничества с международными партнерами получила 23 системы сохранения энергии Tesla Powerwall для медицинских учреждений

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"Новое оборудование - результат сотрудничества Харьковской ОВА с проектом Power for Health благотворительного фонда Евгения Пивоварова и при поддержке Direct Relief (США), Правительства Польши, Министерства цифровой трансформации и Министерства здравоохранения Украины", - отмечается в сообщении.

Переданы системы энергосбережения для ключевых медицинских учреждений региона:

4 системы для Харьковской областной клинической больницы стоимостью более 930 тысяч гривен.

11 систем для Центра экстренной медицинской помощи стоимостью более 2,5 млн. грн.

5 систем для Областной детской клинической больницы стоимостью более 1,1 млн. грн.

3 системы для Харьковского областного кардиологического центра стоимостью около 700 тыс. грн.

Глава ОВА подчеркнул, что это оборудование поможет сделать медучреждения более автономными в условиях постоянной угрозы обстрелов энергообъектов.

В общей сложности для Харьковщины уже передана 161 система Powerwall.

Напомним, ранее начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и эксперты Вооруженных сил Литовской Республики обсудили вопросы обороны населенных пунктов, удерживание рубежей и эвакуацию гражданского населения. Участники заседания подробно обсудили ход обороны Харькова и районных центров области в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину.