Словенія планує взяти під патронат проєкти з відбудови на Харківщині

фото: Олена Зеленська

Словенія оголосила про намір узяти під патронат проєкти з відбудови у Харківській області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Голова обласної адміністрації наголосив, що цей крок стане суттєвою підтримкою для регіону, який зазнав великих руйнувань внаслідок агресії РФ.

"Спільними зусиллями ми працюємо над тим, щоб відновити пошкоджені будівлі, інфраструктуру та створити умови для повернення нормального життя мешканцям області. І в цій справі нам вкрай необхідна підтримка іноземних союзників", - зазначив Синегубов.

Він також висловив подяку першій леді Олені Зеленській та її Фундації за відстоювання інтересів жителів Харківщини на міжнародній арені.

"Перша леді активно сприяє залученню міжнародної допомоги для України, включаючи проєкти з відбудови", - додав голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Харківщина отримала понад 100 генераторів від Ініціативи співробітництва в Південно-Східній Європі.

Також нещодавно лікарні Харківщини за сприяння міжнародних партнерів отримали 23 системи енергозбереження Tesla Powerwall.

Окрім того, Харківська область отримала від Німеччини генератори, спецтехніку та обладнання, необхідні для підтримки критичної інфраструктури та ліквідації наслідків обстрілів.