Мэра Кривого Рога вызвали в прокуратуру в качестве подозреваемого по уголовному делу

Юрия Вилкула подозревают в давлении на компанию "Арселор Миталл"

Юрия Вилкула подозревают в давлении на компанию "Арселор Миталл"

Мэра Кривого Рога Юрия Вилкула вызвали в прокуратуру для допроса, вручения подозрения и избрания меры пресечения по уголовному производству о давлении горсовета на фирму «Арселор Миталл»

Сообщение о вызове в прокуратуру появилось на официальной странице управления прессы и внутренней политики горисполкома, пишет RegioNews.

Данное уголовное дело было возбуждено еще в 2015 году в бытность Генпрокурора Юрия Луценко, но было приостановлено.

Как поясняется в самом сообщении, поводом возбуждения уголовного производства стало письмо Юрия Вилкула к "Арселор Миттал" "о необходимости тратить средства на экологические мероприятия и социальные проекты в Кривом Роге".

Речь идет о договорах соцпартнерства между исполкомом Кривого Рога и крупными промышленными предприятиями-загрязнителями окружающей среды: Северный ГОК, Центральный ГОК, Южный ГОК, Ингулецкий ГОК, комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог", шахты "Криворожского железорудного комбината" и "Сухая Балка", Метинвест КРМЗ, ЧАО "Кривой Рог Цемент" и др. С 2011 года криворожский исполком заключает с промышленными предприятиями договоры социального партнерства. Предприятия-загрязнители в рамках таких договоров выделяют деньги на городские инфраструктурные проекты. С 2011 по 2019 гг. компании выделили городу по подсчетам активистов ОО "Досить труїти Кривий Ріг" 539 млн грн. Однако узнать, куда же потрачены эти деньги ни активистам, ни предприятиям-загрязнителям не удалось. Потому "Арселор миттал" и подал заявление в прокуратуру.

Сам Юрий Вилкул объясняет "всплытие" этого дела именно сейчас "давлением Киева на власть, дабы повлиять на итог местных выборов в городе", которые состоятся через две недели:

Цель, как это прямо заявлено в их официальных бумагах, вручить мне "подозрение", избрать меру пресечения, что в переводе с юридического языка означает — посадить в тюрьму хоть на время и парализовать мою избирательную кампанию за две недели до голосования", - рассказал в своем видеообращении Юрий Вилкул.

Напомним, семье кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуга народа" угрожали убийством.