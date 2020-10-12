Киев снова попал в ТОП-3 городов мира с самым грязным воздухом

Уровень загрязненности воздуха в столице бьет все рекорды

Уровень загрязненности воздуха в столице бьет все рекорды

Фото: flickr

По состоянию на 14:36 ​​понедельника, 12 октября, столица Украины Киев снова оказалась в тройке лидеров в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом.

Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir, передает RegioNews.

В это время индекс загрязненности воздуха в Киеве составлял 127 пунктов при норме в 50.

Первое место занял город Дели (Индия) с индексом 172, на втором месте оказался город Дакка (Бангладеш) с индексом 151.

По состоянию на 15:45 12 октября Киев занимает шестое место в мировом рейтинге городов с индексом загрязнения воздуха 110.

Напомним, 11 октября Киев занял третье место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом.