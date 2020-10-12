19:15  12 октября
"Слуга народа" хочет заменить заместителей главы фракции
16:39  12 октября
Кернес чувствует себя плохо и до выборов не вернется, - глава Харьковской ОГА Кучер
18:53  12 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Авдеевку
UA | RU
UA | RU
12 октября 2020, 15:45 9

Киев снова попал в ТОП-3 городов мира с самым грязным воздухом

12 октября 2020, 15:45 9
Читайте також українською мовою
Уровень загрязненности воздуха в столице бьет все рекорды
Уровень загрязненности воздуха в столице бьет все рекорды
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 14:36 ​​понедельника, 12 октября, столица Украины Киев снова оказалась в тройке лидеров в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом.

Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir, передает RegioNews.

В это время индекс загрязненности воздуха в Киеве составлял 127 пунктов при норме в 50.

Первое место занял город Дели (Индия) с индексом 172, на втором месте оказался город Дакка (Бангладеш) с индексом 151.

По состоянию на 15:45 12 октября Киев занимает шестое место в мировом рейтинге городов с индексом загрязнения воздуха 110.

Напомним, 11 октября Киев занял третье место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом.

Киев экология загрязнение здоровье воздух
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Херсонском порту произошла утечка нефтепродуктов
12 октября 2020, 15:25
Кабмин не доволен методами подготовки к выборам в Одесской и Киевской областях
12 октября 2020, 13:58
В Киеве группа иностранцев устроила автопробег со стрельбой
12 октября 2020, 09:02
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Экс-начальник порта, коррупционер и адвокат. Кто борется за мэрские кресла на Одесчине
Ставленники крупного бизнеса. Кто будет представлять "За майбутне" в Восточной Украине
Все публикации »
Виктор Таран
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Все блоги »