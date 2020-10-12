Кабмин не доволен методами подготовки к выборам в Одесской и Киевской областях

В правительстве заявили, что там не должным образом осуществляется подготовка к местным выборам

В правительстве заявили, что там не должным образом осуществляется подготовка к местным выборам

В правительстве провели онлайн совещание, во время которого было установлено, что в Одесской и Киевской областях не должным образом осуществляется подготовка к местным выборам.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в недельном обзоре новостей в сфере реформирования государственного управления, опубликованном на YouTube-канале, передает RegioNews.

"Важными являются вопросы повседневной деятельности КМУ. В частности, состоялось в онлайн совещание относительно подготовки к местным выборам. Есть очень много вызовов, связанных с пандемией, так и с новым избирательным законодательствои", - сказал он.

Немчинов подчеркнул, что на заседании правительства было отмечено, что в некоторых регионах, в частности, в Одесской области и в Киевской области, не в полном объеме осуществляется подготовка к таким выборам как по финансам, так и по организационным вопросам.

По его словам, кроме того, важным вопросом является обеспечение доступности выборов для людей с инвалидностью. По поводу этого вышло отдельное поручение премьер-министра.

Напомним, в Одесской области в больницах с больными COVID-19 не смогли образовать УИК.