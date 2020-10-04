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04 октября 2020, 15:27 3

В Киеве на пешеходном переходе маршрутка сбила троих человек, есть погибшие

04 октября 2020, 15:27 3
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По словам водителя, у маршрутки отказали тормоза
По словам водителя, у маршрутки отказали тормоза
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В Киеве сегодня, 4 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси, один женщина умерла, еще два человека пострадали.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Киев Оперативный", пишет RegioNews.

Со слов свидетелей, люди переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, но водитель маршрутного такси не остановился и сбил трех пешеходов.

Одна женщина осталась под автобусом и скорая которая приехала на место, констатировала факт смерти. Еще двоих людей госпитализировали. Чуть позже водитель маршрутки сказал, что у него отказали тормоза", — говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа. Подробности аварии выясняются.

Напомним, на трассе Киев-Одесса столкнулись фуры и микроавтобус, есть пострадавшие .

Киев ДТП авария погибшие полиция маршрутки
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