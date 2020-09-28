Янину Соколову и Юрия Бутусова вызвали на допрос в ГБР
Журналистов Янину Соколову и Юрия Бутусова вызвали в Государственное бюро расследований на допрос по делу о вероятной спецоперации против ЧВК Вагнера.
Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook, обнародовав соответствующие повестки, пишет RegioNews.
По словам Соколовой, следственные действия ГБР связанные с "разглашением секретных сведений".
Если вы думаете, что это по поводу поиска имени чиновника, который сорвал спецоперацию по "вагнеровцам", то вы ошибаетесь. Ищут тех, кто разгласил "секретные сведения", — написала она.
Меня вызывают на допрос в ГБР. #Вагнергейт не Не, если вы думаете, что это по поводу поиска имени чиновника,...Опубликовано Yanina Sokolova Понедельник, 28 сентября 2020 г.
Юрий Бутусов назвал ситуацию с вызовом на допрос "парадоксальной".
Получается парадокс — провал операции, а расследуют не провал, а утечка документов после провала. Утечка документов — преступление, а провал операции - пока нет", — заметил он.
Получил вызов на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном разглашении государственной тайны на...Опубликовано Юрием Бутусовым Понедельник, 28 сентября 2020 г.
Напомним, украинский журналист Юрий Бутусов обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене за срыв секретной операции украинских спецслужб.
Кроме того, Соколова обнародовала аудиозапись, на которой предположительно зафиксированы переговоры наемников с оперативником СБУ под прикрытием, который их вербовал.
ГБР расследует несколько дел по срыву спецоперации, которые открыли после информации в СМИ.