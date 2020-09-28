Янину Соколову и Юрия Бутусова вызвали на допрос в ГБР

Их допросят по делу "вагнерівців"

Их допросят по делу "вагнерівців"

Фото из открытых источников

Журналистов Янину Соколову и Юрия Бутусова вызвали в Государственное бюро расследований на допрос по делу о вероятной спецоперации против ЧВК Вагнера.

Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook, обнародовав соответствующие повестки, пишет RegioNews.

По словам Соколовой, следственные действия ГБР связанные с "разглашением секретных сведений".

Если вы думаете, что это по поводу поиска имени чиновника, который сорвал спецоперацию по "вагнеровцам", то вы ошибаетесь. Ищут тех, кто разгласил "секретные сведения", — написала она.

Меня вызывают на допрос в ГБР. #Вагнергейт не Не, если вы думаете, что это по поводу поиска имени чиновника,... Опубликовано Yanina Sokolova Понедельник, 28 сентября 2020 г.

Юрий Бутусов назвал ситуацию с вызовом на допрос "парадоксальной".

Получается парадокс — провал операции, а расследуют не провал, а утечка документов после провала. Утечка документов — преступление, а провал операции - пока нет", — заметил он.

Получил вызов на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном разглашении государственной тайны на... Опубликовано Юрием Бутусовым Понедельник, 28 сентября 2020 г.

Напомним, украинский журналист Юрий Бутусов обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене за срыв секретной операции украинских спецслужб.

Кроме того, Соколова обнародовала аудиозапись, на которой предположительно зафиксированы переговоры наемников с оперативником СБУ под прикрытием, который их вербовал.

ГБР расследует несколько дел по срыву спецоперации, которые открыли после информации в СМИ.