Завтра состоится церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевым

Церемония назначена на 9:00 29 сентября

Церемония назначена на 9:00 29 сентября

Фото из открытых источников

Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе военного самолета Ан-26 под Чугуевым состоится во вторник 29-го сентября в Харькове на Мемориале славы.

Об этом сообщил начальник регионального отделения информационного агентства АрміяInform Виталий Саранцев, пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине.

27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.