Завтра состоится церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевым
Церемония назначена на 9:00 29 сентября
Церемония назначена на 9:00 29 сентября
Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе военного самолета Ан-26 под Чугуевым состоится во вторник 29-го сентября в Харькове на Мемориале славы.
Об этом сообщил начальник регионального отделения информационного агентства АрміяInform Виталий Саранцев, пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.
Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.
Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине.
27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.
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