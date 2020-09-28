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28 сентября 2020, 14:05 9

Завтра состоится церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевым

28 сентября 2020, 14:05 9
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Церемония назначена на 9:00 29 сентября
Церемония назначена на 9:00 29 сентября
Фото из открытых источников
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Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе военного самолета Ан-26 под Чугуевым состоится во вторник 29-го сентября в Харькове на Мемориале славы.

Об этом сообщил начальник регионального отделения информационного агентства АрміяInform Виталий Саранцев, пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине.

27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

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