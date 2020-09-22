Кернес идет на поправку и будет участвовать в выборах

Немецкие врачи решают, когда их пациента можно будет отпустить в Украину

Немецкие врачи решают, когда их пациента можно будет отпустить в Украину

Фото: newsroom.kh.ua

Врачи немецкой клиники «Шарите» считают, что состояние здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса улучшается и рассматривают возможности его возвращения в Украину.

О состоянии здоровья мэра Харькова рассказал его пасынок Родион Гайсинский на своей странице в Instagram, сообщает RegioNews.

Состояние намного лучше, врачи решают, когда смогут отпустить в Харьков. Связь в палате по-прежнему запрещена. На выборы идет он, и это не обсуждается", — написал Гайсинский.

О том что мэр Харькова Геннадий Кернес идет на поправку и собирается подать свою кандидатуру на выборы городского головы, сообщили и в харьковском городском совете, пишет сайт "Сегодня".

Геннадий Адольфович идет на поправку. Кроме того, располагаем информацией, что он намерен баллотироваться в мэры Харькова на предстоящих выборах", - заявили в мэрии.

Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса врачи диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких, он находился на стационарном лечении в больнице №17 города Харькова.

16 сентября стали известно, что Кернеса вывозят на лечение в Германию, его состояние оценивали как тяжелое.

Также СМИ сообщали, что Кернеса в Германии готовят к сложной операции.

Он проходит лечение от коронавируса в реанимационном отделении берлинской клиники "Шарите".