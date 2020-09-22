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22 сентября 2020, 15:22 18

Кернес идет на поправку и будет участвовать в выборах

22 сентября 2020, 15:22 18
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Немецкие врачи решают, когда их пациента можно будет отпустить в Украину
Фото: newsroom.kh.ua
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Врачи немецкой клиники «Шарите» считают, что состояние здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса улучшается и рассматривают возможности его возвращения в Украину.

О состоянии здоровья мэра Харькова рассказал его пасынок Родион Гайсинский на своей странице в Instagram, сообщает RegioNews.

Состояние намного лучше, врачи решают, когда смогут отпустить в Харьков. Связь в палате по-прежнему запрещена. На выборы идет он, и это не обсуждается", — написал Гайсинский.

О том что мэр Харькова Геннадий Кернес идет на поправку и собирается подать свою кандидатуру на выборы городского головы, сообщили и в харьковском городском совете, пишет сайт "Сегодня".

Геннадий Адольфович идет на поправку. Кроме того, располагаем информацией, что он намерен баллотироваться в мэры Харькова на предстоящих выборах", - заявили в мэрии.

Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса врачи диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких, он находился на стационарном лечении в больнице №17 города Харькова.

16 сентября стали известно, что Кернеса вывозят на лечение в Германию, его состояние оценивали как тяжелое.

Также СМИ сообщали, что Кернеса в Германии готовят к сложной операции.

Он проходит лечение от коронавируса в реанимационном отделении берлинской клиники "Шарите".

коронавирус выборы Германия Кернес Геннадий мэр Харьков лечение здоровье
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