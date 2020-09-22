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22 сентября 2020, 15:01 3

"ОПЗЖ" выдвинула кандидатов в мэры Киева и Одессы

22 сентября 2020, 15:01 3
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В мэры Киева пойдет Александр Попов, Одессы – Николай Скорик
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Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) представила кандидатов на выборах городских голов в Киеве и Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба партии в Facebook, пишет RegioNews.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" выдвинула кандидата в мэры Киева. "Успехов, Александр Попов", - гласит сообщение.

Также сообщается, что на выборах мэра Одессы "ОПЗЖ" выдвинет Николая Скорика.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИЗНЬ выдвинула кандидата в мэры Киева Успехов, Александр Попов!

Опубліковано ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ Вівторок, 22 вересня 2020 р.

Справка: Александр Попов – народный депутат Верховной Рады VI созыва от "Партии регионов". С 16 ноября 2010 года возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию. 14 декабря 2013 года отстранён от должности главы КГГА в связи с подозрением в причастности к нарушению конституционных прав граждан на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября. Уволен с должности 25 января 2014 года.

Николай Скорик – глава Одесской областной государственной администрации с 8 ноября 2013 года по 3 марта 2014 года. Народный депутат VIII (фракция "Оппозиционный блок") и IХ (фракция "ОПЗЖ") созывов. Считается одним из основных конкурентов действующего мэра Одессы Геннадия Труханова на предстоящих местных выборах.

Напомним, кандидат в мэры Одессы от партии "Наш край" Евгений Червоненко снял предвыборный ролик в стиле воровской сходки из сериала "Ликвидация" .

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