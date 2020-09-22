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Евгений Червоненко снял предвыборный ролик в стиле воровской сходки из сериала "Ликвидация"
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22 сентября 2020, 14:31 15

Евгений Червоненко снял предвыборный ролик в стиле воровской сходки из сериала "Ликвидация"

22 сентября 2020, 14:31 15
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Фото: скрин видео
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Экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко в своем предвыборном ролике снялся в образе начальника уголовного розыска Одессы Давида Гоцмана – главного героя запрещенного в Украине сериала "Ликвидация".

Видео ролика опубликовал в Facebook журналист Василий Голованов, сообщает RegioNews.

Сюжет ролика заимствован из эпизода, в котором описывается встреча главного героя сериала – начальника уголовного розыска Одессы Давида Гоцмана (в оригинале его играет актер Владимир Машков) с криминальными авторитетами.

Слушайте меня все, кто имеет уши: Одессу я вам дерибанить больше не дам. Стая ваша деятельность свою преступную прекращает. А если нет – сядут все", – говорит герой Червоненко.

Далее политик в ролике заявляет одному из бандитов: "Это ты, падла, забыл, что такое закон", и говорит о необходимости "вернуть Одессу одесситам, договорняки и коррупцию выжечь каленым железом".

Вы уже видели?

Опубликовано Василием Головановым Понедельник, 21 сентября 2020 г.

Напомним, скандальный ексглава Запорожской ОГА будет принимать участие в местных выборах в Одессе.

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