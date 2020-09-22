Евгений Червоненко снял предвыборный ролик в стиле воровской сходки из сериала "Ликвидация"

Червоненко баллотируется в мэры Одессы от партии "Наш край"

Червоненко баллотируется в мэры Одессы от партии "Наш край"

Фото: скрин видео

Экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко в своем предвыборном ролике снялся в образе начальника уголовного розыска Одессы Давида Гоцмана – главного героя запрещенного в Украине сериала "Ликвидация".

Видео ролика опубликовал в Facebook журналист Василий Голованов, сообщает RegioNews.



Сюжет ролика заимствован из эпизода, в котором описывается встреча главного героя сериала – начальника уголовного розыска Одессы Давида Гоцмана (в оригинале его играет актер Владимир Машков) с криминальными авторитетами.

Слушайте меня все, кто имеет уши: Одессу я вам дерибанить больше не дам. Стая ваша деятельность свою преступную прекращает. А если нет – сядут все", – говорит герой Червоненко.

Далее политик в ролике заявляет одному из бандитов: "Это ты, падла, забыл, что такое закон", и говорит о необходимости "вернуть Одессу одесситам, договорняки и коррупцию выжечь каленым железом".

Вы уже видели? Опубликовано Василием Головановым Понедельник, 21 сентября 2020 г.

Напомним, скандальный ексглава Запорожской ОГА будет принимать участие в местных выборах в Одессе.