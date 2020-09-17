Мураева могут выдвинуть на местные выборы вместо Кернеса - СМИ

Он будет баллотироваться, если Кернес не сможет принять участие в избирательной гонке

Он будет баллотироваться, если Кернес не сможет принять участие в избирательной гонке

Фото: apostrophe.ua

Лидер партии "НАШИ" Евгений Мураев может баллотироваться вместо Геннадия Кернеса в мэры Харькова от "Блока Кернеса - Успешный Харьков".

Об этом сообщает "Деловая столица" со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Сейчас Мураев рассматривается как запасной по выдвижению в мэры от партии Кернеса", - сообщил источник.

Издание отмечает, что 22 сентября должна состояться партийная конференция "Блока Кернеса - Успешный Харьков".

Сам Кернес с осложнениями от COVID-19 доставлен в одну из больниц Германии.

Напомним, в городском совете Харькова заявили, что Кернес будет баллотироваться в мэры Харькова, а в "Блоке Кернеса "Успешный Харьков" говорят, что у них нет другого кандидата.

Ранее у мэра Харькова Геннадия Кернеса врачи диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких, он находился на стационарном лечении в больнице №17 города Харькова.

6 сентября стали известно, что Кернеса вывозят на лечение в Германию, его состояние оценивали как тяжелое.

Также СМИ сообщали, что Кернеса в Германии готовят к сложной операции.