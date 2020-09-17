В центре Киева произошел взрыв в кафе

Пострадали двое человек

Пострадали двое человек

Фото: Status Quo

В центре Киева на Андреевском спуске,19 прогремел взрыв в кафе «Канапа».

Об этом сообщил "Информатор", пишет RegioNews.

По данным издания, пострадали два человека, которые были доставлены в больницу.

По предварительной версии, мог взорваться газовый баллон.

Полиция пока не комментирует ситуацию.

На Андреевском спуске в ресторане прогремел взрыв: пострадали два человека Опубліковано Информатор Киев Четвер, 17 вересня 2020 р.

Напомним, стала известна цена демонтажа поврежденного взрывом дома на Позняках