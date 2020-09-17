В центре Киева произошел взрыв в кафе
Пострадали двое человек
Пострадали двое человек
В центре Киева на Андреевском спуске,19 прогремел взрыв в кафе «Канапа».
Об этом сообщил "Информатор", пишет RegioNews.
По данным издания, пострадали два человека, которые были доставлены в больницу.
По предварительной версии, мог взорваться газовый баллон.
Полиция пока не комментирует ситуацию.
На Андреевском спуске в ресторане прогремел взрыв: пострадали два человекаОпубліковано Информатор Киев Четвер, 17 вересня 2020 р.
Напомним, стала известна цена демонтажа поврежденного взрывом дома на Позняках
В Киеве разоблачили масштабную ботоферму на 3,5 тысячи аккаунтовВсе новости »
17 сентября 2020, 17:16Сын Нестора Шуфрича попал в ДТП
17 сентября 2020, 14:38С начала суток на Донбассе зафиксированы два обстрела и "небоевая" потеря
16 сентября 2020, 18:09
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Бывшие, нынешние, с зашкварами. Кто будет представлять "За майбутне" в Центральной Украине
Предвыборные страсти прифронтовой Донетчины: устоит ли бахмутское княжество Ревы