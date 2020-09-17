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17 сентября 2020, 17:35 4

В центре Киева произошел взрыв в кафе

17 сентября 2020, 17:35 4
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Пострадали двое человек
Пострадали двое человек
Фото: Status Quo
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В центре Киева на Андреевском спуске,19 прогремел взрыв в кафе «Канапа».

Об этом сообщил "Информатор", пишет RegioNews.

По данным издания, пострадали два человека, которые были доставлены в больницу.

По предварительной версии, мог взорваться газовый баллон.

Полиция пока не комментирует ситуацию.

На Андреевском спуске в ресторане прогремел взрыв: пострадали два человека

Опубліковано Информатор Киев Четвер, 17 вересня 2020 р.

Напомним, стала известна цена демонтажа поврежденного взрывом дома на Позняках

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