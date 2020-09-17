В 4 хасидов, находящихся на границе с Беларусью, обнаружили COVID-19

Они отказываются от госпитализации

Они отказываются от госпитализации

ФОТО: ГПСУ

В четырех паломников-хасидов, которые находятся возле пункта пропуска Новые Яриловичи на границе Украины с Беларусью, обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на председателя черниговской областной организации общества Красного Креста Оксану Мудрую, передает RegioNews.

По ее словам, данные о больных ей передали белорусские коллеги из Красного креста.

Мудрая добавила, что инфицированные хасиды отказались от госпитализации в белорусской больнице и до сих пор находятся на границе с Украиной.

В ночь с 16 на 17 сентября представители Красного креста и отряда быстрого реагирования передали хасидам через белорусских коллег 60 пакетов средств гигиены, 60 теплых одеял и 60 литров воды.

Напомним, 16 сентября Кабмин закрыл пункт пропуска на границе с Беларусью, у которого находятся хасиды.