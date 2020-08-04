НАБУ задержало директора департамента Харьковской ОГА на взятке в 1,32 млн

Он требовал деньги за подключение к электросети

Он требовал деньги за подключение к электросети

Фото: Facebook

Вечером 3 августа сотрудники НАБУ разоблачили директора одного из департаментов Харьковской ОГА на получении 1,32 млн грн взятки.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook, передает RegioNews.

Известно, что чиновник пообещал "помочь" частному предпринимателю решить вопрос с подключением электроустановок его компании к электрическим сетям.

Стоимость своих "услуг" чиновник облгосадминистрации определил в 2200 грн за подключение каждого киловатта мощности", - говорится в сообщении.

Он был задержан, решается вопрос об уведомлении чиновнику о подозрении.

Детективы НАБУ по процессуального руководства САП устанавливают все обстоятельства преступления.

Как сообщают местные СМИ, задержан директор департамента капитального строительства ОГА Андрей Винниченко. Он занимал ранее пост в "Харьковоблэнерго", а в Харьковской ОГА работает с весны 2020 года.

Напомним, глава Харьковской ОГА Кучер назначил своего первого заместителя. Кандидатура Татьяны Егоровой-Луценко была предварительно согласована с Кабмином.

Харьковская ОГА хочет усилить контроль за карантином в области, так как кост количества больных в регионе продолжается уже второй день.