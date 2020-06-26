Председатель Харьковской ОГА Кучер требует от облсовета уволить руководителя станции "скорой"

Формально причиной является смерть 29-летнего иностранца, к которому приехала "скорая" без дефибриллятора

Формально причиной является смерть 29-летнего иностранца, к которому приехала "скорая" без дефибриллятора

Фото: НВ

Об этом председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Позавчерашняя трагедия возле стадиона "Металлист", смерть 29-летнего иракца, который погиб из-за того, что в скорой не оказалось дефибриллятора, показала, что точка невозврата пройдена. Ситуация в Центре экстренной медпомощи зашла в тупик", - сообщил чиновник.

Кучер отметил, что в течение последних месяцев из различных источников он получал множество негативной информации о методах руководства директора Центра - Виктора Забашты. Смерть иностранного гражданина, у которого было бы больше шансов выжить, если бы в скорой было необходимое оборудование, стала для председателя ОГА "последней каплей".

Я настойчиво предлагаю Харьковской областной раде уволить Виктора Забашту с должности руководителя Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф за несоответствие занимаемой должности. Более того, я предлагаю Забаште поступить по-мужски, и не дожидаясь решения областного совета, положить заявление об увольнении. Это будет честно и порядочно с Вашей стороны, Виктор Федорович", - написал Кучер.

Также председатель ОГА издаст распоряжение проинспектировать весь автопарк скорой помощи на предмет его укомплектованности, и обратится в областной совет с предложением создать рабочую группу относительно Центра экстренной помощи.

По результатам проверок мы поставим вопрос тем, кто молчал о дефиците, и будем исправлять положение безотлагательно", - заявил Кучер.

Дорогие друзья! ⠀ Сегодня я хочу сделать публичное заявление по вопросу Центра экстренной медицинской помощи и медицины... Опубликовано Алексеем Кучером Пятница, 26 июня 2020 года.

Напомним противостояние Кучера и работников Центра экстренной медицинской помощи Харьковщины началось еще в мае. Медики харьковской "скорой" вышли на пикет за отсутствие обещанных правительством доплат и средств защиты для работы с больными на коронавирус.

В ответ Кучер заявил, что проблему выплат медикам скорой раздувают искусственно.

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