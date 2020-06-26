Председатель Харьковской ОГА Кучер требует от облсовета уволить руководителя станции "скорой"
Весь автопарк Центра экстренной медицинской помощи проинспектируют на предмет укомплектованности необходимым оборудованием
Об этом председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Позавчерашняя трагедия возле стадиона "Металлист", смерть 29-летнего иракца, который погиб из-за того, что в скорой не оказалось дефибриллятора, показала, что точка невозврата пройдена. Ситуация в Центре экстренной медпомощи зашла в тупик", - сообщил чиновник.
Кучер отметил, что в течение последних месяцев из различных источников он получал множество негативной информации о методах руководства директора Центра - Виктора Забашты. Смерть иностранного гражданина, у которого было бы больше шансов выжить, если бы в скорой было необходимое оборудование, стала для председателя ОГА "последней каплей".
Я настойчиво предлагаю Харьковской областной раде уволить Виктора Забашту с должности руководителя Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф за несоответствие занимаемой должности. Более того, я предлагаю Забаште поступить по-мужски, и не дожидаясь решения областного совета, положить заявление об увольнении. Это будет честно и порядочно с Вашей стороны, Виктор Федорович", - написал Кучер.
Также председатель ОГА издаст распоряжение проинспектировать весь автопарк скорой помощи на предмет его укомплектованности, и обратится в областной совет с предложением создать рабочую группу относительно Центра экстренной помощи.
По результатам проверок мы поставим вопрос тем, кто молчал о дефиците, и будем исправлять положение безотлагательно", - заявил Кучер.
Дорогие друзья! ⠀ Сегодня я хочу сделать публичное заявление по вопросу Центра экстренной медицинской помощи и медицины...Опубликовано Алексеем Кучером Пятница, 26 июня 2020 года.
Напомним противостояние Кучера и работников Центра экстренной медицинской помощи Харьковщины началось еще в мае. Медики харьковской "скорой" вышли на пикет за отсутствие обещанных правительством доплат и средств защиты для работы с больными на коронавирус.
В ответ Кучер заявил, что проблему выплат медикам скорой раздувают искусственно.
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