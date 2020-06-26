Голова Харківської ОДА Кучер вимагає в облради звільнити керівника станції "швидкої"

Формально причиною є смерть 29-річного іноземця, до якого приїхала "швидка" без дефібрилятора

Формально причиною є смерть 29-річного іноземця, до якого приїхала "швидка" без дефібрилятора

Фото: НВ

Про це голова Харківської ОДА Олексій Кучер написав на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

Позавчорашня трагедія біля стадіону "Металіст", смерть 29-річного іракця, котрий загинув через те, що в швидкій не виявилося дефібрилятора, показала, що точка неповернення пройдена. Ситуація в Центрі екстреної меддопомоги зайшла в глухий кут", - повідомив чиновник.

Кучер зазначив, що протягом останніх місяців з різних джерел він отримував безліч негативної інформації про методи керівництва директора Центру - Віктора Забашти. Смерть іноземного громадянина, у котрого було б більше шансів вижити, якби в швидкій було необхідне обладнання, стала для голови ОДА "останньою краплею".

Я наполегливо пропоную Харківській обласній раді звільнити Віктора Забашту з посади керівника Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф через невідповідність займаній посаді. Більше того, я пропоную Забашті вчинити по-чоловічому, та не чекаючи рішення обласної ради, покласти заяву про звільнення. Це буде чесно та порядно з Вашої сторони, Вікторе Федоровичу", - написав Кучер.

Також голова ОДА видасть розпорядження проінспектувати весь автопарк швидкої допомоги на предмет його укомплектованості, і звернеться до обласної ради з пропозицією створити робочу групу щодо Центру екстреної допомоги.

По результатах перевірок ми поставимо питання тим, хто мовчав про дефіцит, та будемо виправляти становище невідкладно", - заявив Кучер.

Дорогі друзі! ⠀ Сьогодні я хочу зробити публічну заяву з питання Центру екстреної медичної допомоги та медицини... Опубліковано Олексієм Кучером Пʼятниця, 26 червня 2020 р.

Нагадаємо протистояння Кучера і працівників Центру екстреної медичної допомоги Харківщини почалося ще у травні. Медики харківської "швидкої" вийшли на пікет через відсутність обіцяних урядом доплат і засобів захисту для роботи з хворими на коронавірус.

У відповідь Кучер заявив, що проблему виплат медикам швидкої роздувають штучно.

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