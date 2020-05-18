Медики харьковской "скорой" вышли на пикет

Коллектив "скорой помощи" требует выплаты надбавок за выезды к пациентам с подозрением на COVID-19 и обеспечения средствами защиты

Фото: Харків Times

Коллектив "скорой помощи" требует выплаты надбавок за выезды к пациентам с подозрением на COVID-19 и обеспечения средствами защиты

На акцию вышли только те медики, у которых закончилась смена, остальные продолжают ездить на вызовы.

Об этом сообщает Харків Times и пользователи соцсетей, пишет RegioNews.

Водители и врачи рассказали о своих требованиях на территории отделения №1 "скорой помощи".

"Скорые" заговорили. Первый шаг к решению проблемы, её признание. upd. скорые вышли на маршруты минута в минуту. митинговали те, у кого сегодня выходной. Опубліковано Nataliia Nataliia Неділя, 17 травня 2020 р.

По словам участников пикета, они регулярно подвергаются угрозе заражения коронавирусом. Спецкостюмы, которые им недавно выдали, рекомендуют использовать "лишь в крайнем случае". Кроме того, для сотрудников действует ряд ограничений.Отношение к людям медики называют "скотским".

Врачей не отпускают ни поесть, ни попить. Волонтеры дали добро нас покормить, так подстанция не отпускает. Говорят: "Нет, стойте, какие обеды". Ладно мы, мужчины, можем куда-то, извините, в кусты сходить, а женщинам каково, особенно в критические дни? Как они должны 12 часов терпеть? Что это за скотское отношение к людям", - говорит водитель скорой Николай Устименко.

Обещанные президентом 300% доплаты не достались многим сотрудникам скорой помощи. Кроме того, в начале распространения COVID-19 медикам приходилось рисковать из-за неверия руководства больниц в угрозу вируса.

"В марте был вызов. Вышла заведующая, Голубовская Екатерина, дала нам спецкостюмы. Подошел парень, он контактировал с приехавшими из Польши. У него был кашель, температура больше 39 градусов. Мы его повезли в инфекционку. Когда подъезжали, фельдшер позвонил главврачу и спросил, в какой бокс размещать. На что был ответ: что вы себе позволяете, снимите маскарадные костюмы и везите в "четверку" просто как с ОРВИ", - рассказал водитель скорой Юрий Болховитин.

На официальной странице харьковского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook опубликовано видео, в котором семь человек в формах работников "скорой медицинской помощи" заявили, что анонсированной в соцсетях забастовки работников "скорой" не будет.

Офіційна заява колективу КНП ХОР "ЦЕМД та МК" з приводу дезінформації у ЗМІ що до так званого "страйку" Жодного страйку який нібито планувався на ранок 18 травня не відбудеться. Будь які повідомлення в ЗМІ щодо акції протесту колективу Екстрений невідкладної медичної допомоги не відповідають дійсності. Також просимо правоохоронні органи звернути увагу на подібні заяви з боку начебто активістів. Опубліковано КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Неділя, 17 травня 2020 р.

Директор центра экстренной медпомощи Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта заявил что не согласен с обвинениями и уверяет, что 300% надбавки были выплачены 224 сотрудникам в срок. Это те люди, которые ездили на вызовы к больным с подтвержденным коронавирусом.

Забашта ссылается на решение Кабмина, которое регулирует доплаты, и считает, что его подчиненных обманули.

"Вчера приезжал заместитель главы ХОГА Михаил Черняк. Мы пообщались с коллективом и выяснилось, что большинство подписей там подделано или сделаны из неосторожности. Это другое дело, мы это не трогаем. Но когда мы послушали людей выяснилось, что у всех свое мнение. Кто-то считает, что эту сумму должны были разделить на всех поровну. Другие предлагают, чтобы платили тем, кто выезжал на подозрение на COVID-19, не важно, подтвердился он или нет", - заявил Виктор Забашта.

Руководитель коммунального учреждения здравоохранения также уверен, что у его подчиненных достаточное количество средств защиты. По словам Забашты, у каждой бригады есть две пары комбинезонов, маски, которые нужно менять каждые три часа, резиновые перчатки, щитки и очки.

После акции медики и водители скорой передали обращение с требованием решить озвученные проблемы главе ХОГА Алексею Кучеру.

Областная власть отреагировала на требования медиков "скорой" сообщением на сайте ХОГА со ссылкой на информацию Департамента здравоохранения.

"По информации КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", в апреле 2020 в оказании медицинской помощи больным COVID-19 участвовало 244 работника центра (общее количество людей, работающих в центре, — 2395).

За последнюю неделю, по данным Департамента здравоохранения ХОГА, Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил от НСЗУ два финансовых транша для уплаты 300% надбавок своим сотрудникам. 14 мая Центр получил 3 млн 320 тыс. 673 грн для оплаты 300% 152 работникам.

15 мая поступил второй транш. В общем работникам Центра 15 мая произведена оплата в размере 5 млн 366 тыс. 333 грн. Все 244 работника уже получили средства", — говорится в ответе ОГА.

Реакция лично Алексея Кучера на протесты медиков пока неизвестна.

Напомним 14 регионов выплатили надбавки медикам, а Буковине, где больше всего больных COVID, не хватило денег.

Ранее Министр здравоохранения Максим Степанов в обращении к медикам страны заверил, что все надбавки к зарплате будут выплачены, а все руководители на местах отчитаются по каждой больницы и каждому медработнику.