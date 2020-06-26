Изнасилование в Кагарлыке: жертву не хотели осматривать местные врачи

Медики не хотели иметь проблем с полицией

Медики не хотели иметь проблем с полицией

Фото: УП

После избиения и изнасилования полицейскими жительницу Кагарлыка Нелю Погребицкую не хотели осматривать местные врачи, якобы из-за страха расправы.

Как передает RegioNews, об этом говорится в интервью жертвы "Украинской правде".

Врачи не хотели смотреть в Кагарлыке меня. И в Обухове не хотели. Говорю, у меня здесь живот режет, болит, то они только так, потрогала и все. Сказали, что не хотят иметь проблем с полицией... Не смотрели меня", - отмечает она.

На детальный осмотр к врачам Погребицкая так и не попала из-за отсутствия документов. Их изъяли в полицейском отделении и и не отдали.

Курточку через окно мою выбросил, а паспорт так и не отдал. Где он мог деться — не знаю", - сказала Погребицкая.

По ее словам, в Кагарлыке еще есть пострадавшие девушки от действий полицейских, которые готовы поддержать в суде.

Напомним, в полицейский участок она ходила для дачи показаний по делу об ограблении магазина. Якобы в нем подозревали мужчину, с которым Погребицкая виделась как раз в тот вечер у общего знакомого – ее соседа.

Однако вместо допроса девушку били, надевали противогаз, разбили нос. Бил ее Николай Кузив, он же угрожал ей за разглашение. Добивался и изнасиловал Погребицкую Сергей Сулима, который под утро отпустил ее из участка.

Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: что известно

Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.

Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.

26 мая обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Мужчины своей вины не признают.

Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности проведет 1 июня экстренное заседание, где рассмотрит ситуацию в Кагарлыкском отделе полиции.

Потерпевшая живет в селе Пруды и воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью. В тот день, когда произошло изнасилование, женщину вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля в деле о краже в магазине.

Апелляционный суд Киева оставил под стражей бывшего начальника одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Николая Кузива, которого подозревают в участии в пытках и изнасиловании женщины.