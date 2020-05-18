Проблему выплат медикам скорой раздувают искусственно – глава Харьковской ОГА Кучер
По мнению Алексея Кучера проблем с выплатами надбавок медикам скорой помощи, которые работают с COVID-19, нет, она искусственно раздувается некоторыми активистами.
Обещанные правительством доплаты можно начислять только медикам, непосредственно работающим с больными коронавирусом.
Об этом сообщил журналистам председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, пишет издание "Статус кво", информирует RegioNews.
По словам руководителя области, 244 работника скорой, непосредственно выезжающих к больным COVID-19 получили 300%-ную надбавку. Всего в службе работает 2400 человек.
Нормативная база позволяет выплачивать только тем, кто был непосредственно задействован в борьбе с COVID-19", - подчеркнул Кучер.
Кроме того, он заверил, что все медики скорой полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Напомним,сегодня утром, 18 мая, медики харьковской станции "скорой помощи" вышли на пикет с требованием выплатить обещанные 300% надбавок и обеспечить работников средствами индивидуальной защиты.
Накануне, 17 мая, медики анонсировали акцию в соцсетях и опубликовали обращение к главе Харьковской ОГА Алексею Кучеру.
Ранее Министр здравоохранения Максим Степанов в обращении к медикам страны заверил, что все надбавки к зарплате будут выплачены, а все руководители на местах отчитаются по каждой больницы и каждому медработнику.
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