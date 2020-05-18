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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
18 мая 2020, 11:15 5

Проблему выплат медикам скорой раздувают искусственно – глава Харьковской ОГА Кучер

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18 мая 2020, 11:15 5
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Алексей Кучер прокомментировал протесты медиков харьковской станции "скорой помощи"
Алексей Кучер прокомментировал протесты медиков харьковской станции "скорой помощи"

По мнению Алексея Кучера проблем с выплатами надбавок медикам скорой помощи, которые работают с COVID-19, нет, она искусственно раздувается некоторыми активистами.

Обещанные правительством доплаты можно начислять только медикам, непосредственно работающим с больными коронавирусом.

Об этом сообщил журналистам председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, пишет издание "Статус кво", информирует RegioNews.

По словам руководителя области, 244 работника скорой, непосредственно выезжающих к больным COVID-19 получили 300%-ную надбавку. Всего в службе работает 2400 человек.

Нормативная база позволяет выплачивать только тем, кто был непосредственно задействован в борьбе с COVID-19", - подчеркнул Кучер.

Кроме того, он заверил, что все медики скорой полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Напомним,сегодня утром, 18 мая, медики харьковской станции "скорой помощи" вышли на пикет с требованием выплатить обещанные 300% надбавок и обеспечить работников средствами индивидуальной защиты.

Накануне, 17 мая, медики анонсировали акцию в соцсетях и опубликовали обращение к главе Харьковской ОГА Алексею Кучеру.

Ранее Министр здравоохранения Максим Степанов в обращении к медикам страны заверил, что все надбавки к зарплате будут выплачены, а все руководители на местах отчитаются по каждой больницы и каждому медработнику.


зарплаты скорая помощь Харьков протесты медики врачи Алексей Кучер
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