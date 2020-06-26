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26 июня 2020, 13:42 3

Дефицит кадров: В Харькове не могут открыть реанимацию для лечения COVID-19 больных

26 июня 2020, 13:42 3
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Для решения кадрового вопроса планируют привлечь выпускников медицинских вузов
Для решения кадрового вопроса планируют привлечь выпускников медицинских вузов
Фото: из открытых источников
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Заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования Владимир Корсунов сообщил, что в областной инфекционной больнице из-за нехватки персонала не могут открыть реанимационное отделение для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом предает RegioNews со ссылкой на "Харків Times".

В Харьковской областной инфекционной больнице тяжелого больного с коронавирусом разместили в коридоре, поскольку реанимационное отделение переполнено. В отделении, по словам врача, лежит 12 пациентов.

Доставили тринадцатую кровать, в коридор под реанимацию. Чтобы пациент был под наблюдением врачей. Практически сразу поступила женщина в тяжелом состоянии", - сообщил Корсунов.

По словам директора областной инфекционной больницы Павла Нартова, за период с 1 апреля по 24 июня из больницы уволились два врача-инфекциониста (обоим по 70 лет), врач-бактериолог, 10 медицинских сестер и 15 санитарок. В то же время на место уволенных пришли новые сотрудники, и благодаря этому удалось избежать острого кадрового дефицита.

Для решения кадрового вопроса в харьковских больницах планируют привлечь выпускников медицинских вузов и колледжей и интернов.

Ранее сообщалось, что в городе Вараш на Ровенщине медицинские работники государственного специализированного медико-санитарной части №3 вышли на предупредительную акцию протеста.

Харьков медики бюджет коронавирус инфекции
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