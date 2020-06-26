"Медики не рабы": в Ровенской области на акцию протеста вышли врачи

Медики просят зарплату, а в бюджете города не хватает средств

Медики просят зарплату, а в бюджете города не хватает средств

Фото: Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное.

Медики требуют у государства немедленной выплаты заработной платы и решения проблемы финансирования больницы.

В случае же, если правительство Украины не обратит внимание на проблемы медиков города, то они будут голодать и прекратят оказывать медицинскую помощь", - написал городской голова Вараша Сергей Анощенко в Facebook.

Как рассказал начальник СМСЧ №3 Александр Коцюбинский, сейчас государственное учреждение оказался в подвешенном состоянии, когда начался второй этап медреформы, ибо сейчас как раз идет процесс передачи их городу. Депутаты горсовета поддержали их программой и предусмотрели финансирование на апрель, май, июнь, но дали деньги лишь на два месяца.

Нам нужна общая сумма на содержание заведения и зарплату – 5 млн 166 тыс на июнь. По экономии фонда частично смог выплатить аванс, а зарплату у заведения нет денег, не можем ли в полные мере обеспечить оплату медикаментов, услуг и так далее. Коммунальные –город оплачивает", – рассказал Коцюбинский.

В связи с отсутствием финансирования медчасти депутаты просили срочно созвать сессию.

Ранее сообщалось, что персонал харьковского центра медицины катастроф устроил пикет на территории станции "скорой помощи".