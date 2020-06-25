Кабмин согласовал увольнение Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской ОГА
Кабинет министров согласовал увольнение Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской областной госадминистрации.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 25 июня, информирует RegioNews.
По областям. Согласования увольнения Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской областной госадминистрации", - подчеркнул Шмыгаль.
Отметим, после согласования отставки правительством Андрея Балоня окончательное решение принимает глава государства.
Напомним, Балоня назначили главой Кировоградской ОГА в ноябре 2019 года.
Ранее сообщалось, что предложение возглавить область Андрей Балонь получил непосредственно от президента Зеленского.
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