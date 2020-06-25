15:16  25 июня
Кабмин согласовал увольнение Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской ОГА
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25 июня 2020, 15:16 23

Кабмин согласовал увольнение Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской ОГА

25 июня 2020, 15:16 23
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О причинах отставки не сообщалось
О причинах отставки не сообщалось
Фото: из открытых источников
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Кабинет министров согласовал увольнение Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской областной госадминистрации.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 25 июня, информирует RegioNews.

По областям. Согласования увольнения Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской областной госадминистрации", - подчеркнул Шмыгаль.

Отметим, после согласования отставки правительством Андрея Балоня окончательное решение принимает глава государства.

Напомним, Балоня назначили главой Кировоградской ОГА в ноябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что предложение возглавить область Андрей Балонь получил непосредственно от президента Зеленского.

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Кабмин отставка Денис Шмыгаль ОГА Кировоградская область
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