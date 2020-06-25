Кабмин назначил Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки
Кабинет министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета заместителем министра образования и науки Украины. Также единогласно решением чиновников на него возложили исполнение обязанностей министра.
На заседании правительства 25 июня Шкарлета назначили заместителем министра и сразу же исполняющим обязанности министра, пишет RegioNews со ссылкой на BBC News Украина.
Как указывают источники BBC News Украина в правительстве, Зеленский лично лоббирует его кандидатуру и заставил пойти на такой шаг в обход Рады.
Напомним, 17 июня премьер-министр подал кандидатуру Шкарлета в парламент для назначения министром образования. Однако на следующий день профильный комитет раскритиковал ее и во фракции "Слуга народа" не хватило голосов для назначения.
Из-за такого решения комитета, как говорят собеседники ВВС News Украина, под председателем комитета Сергеем Бабаком от "Слуги народа" закачалось кресло.
Резко против назначения Шкарлета выступала предыдущая министр образования Анна Новосад, а также бывшая первая заместительница министра, а ныне депутат от "Голоса" Инна Совсун.
Коалиция образовательных организаций также обращалась к правительству и депутатам с просьбой назначить министром человека, который имеет безупречную академическую добродетель, намекая на возможный плагиат Шкарлета.
Возможное назначение Шкарлета на должность министра вызвало возмущение общественных активистов. Вчера, 24 июня, в Чернигове протестовали против возможного назначения нового министра образования .
Активистов возмущает, что "Сергей Шкарлет – в прошлом активный деятель Партии регионов, сторонник Януковича и Табачника". Они обращают внимние претендента на должность министра на плагиат в его научных работах (его обнаружили участники научного волонтерского проекта False-science – сам господин Шкарлет отрицал наличие плагиата) и покупку его университетом автомобиля стоимостью полтора миллиона гривен за средства, выделенные государством для поддержки университетов. О последнем стало известно из поста бывшего министра образования Анны Новосад.
РЕКТОРСКИЙ ПИКАП С 1 января 2020 года наша команда запустила новую модель финансирования университетов - по результатам...Опубликовано Anna Novosad Среда, 17 июня 2020 г.
Сам Шкарлет пояснил депутатам, что этот автомобиль-пикап купили для кафедры автомобильного транспорта.
Там есть научные разработки, нужен транспорт для перевозки техники. Я ее купил не себе, на ней я не езжу", - заверил Шкарлет.
Справка:
Сергей Шкарлет родился 9 октября 1972 года.
Школу закончил на Черниговщине, а первое высшее образование получил в Киевском политехническом институте по специальности "математическое обеспечение системы автоматизации.
Еще одно высшее образование получил в 1996 году в Черниговском технологическом институте по направлению "Учет и аудит".
Впоследствии он защитил кандидатскую диссертацию, затем - докторскую.
в 1996 году он стал ассистентом кафедры Черниговского технологического института, со временем стал доцентом кафедры в уже на то время Черниговском технологическом университете.
С 2001 по 2010 год Сергей Шкарлет работал в частном образовательном бизнесе - был ректором Черниговского института информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая.
Когда господин Шкарлет оставил этот ВУЗ и в 2010 году возглавил Черниговский национальный технологический университет, его место в частном вузе заняла его жена Татьяна Бобрышева-Шкарлет.
В декларации нового министра есть одна квартира в Чернигове, которая записана на жену.
Семья имеет три автомобиля: Toyota Land Cruiser 200, Ford Kuga Titanium и Mitsubishi Pajero Wagon.
Ректорская зарплата составляла 509 тысяч грн в год. Сам Шкарлет имеет 70 тысяч грн и $30 тысяч наличных, а жена - $32 тысячи.
Система Youcontrol указывает, что жена Шкарлета имела отношение к учреждению двух частных бизнесов в сфере торговли - "Владком" и "Ника-сервис 2000".