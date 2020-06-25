Кабмин назначил Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки

Соответствующее представление зачитал премьер-министр Денис Шмигаль

Соответствующее представление зачитал премьер-министр Денис Шмигаль

Фото: ВВС Украина

Кабинет министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета заместителем министра образования и науки Украины. Также единогласно решением чиновников на него возложили исполнение обязанностей министра.

На заседании правительства 25 июня Шкарлета назначили заместителем министра и сразу же исполняющим обязанности министра, пишет RegioNews со ссылкой на BBC News Украина.

Как указывают источники BBC News Украина в правительстве, Зеленский лично лоббирует его кандидатуру и заставил пойти на такой шаг в обход Рады.

Напомним, 17 июня премьер-министр подал кандидатуру Шкарлета в парламент для назначения министром образования. Однако на следующий день профильный комитет раскритиковал ее и во фракции "Слуга народа" не хватило голосов для назначения.

Из-за такого решения комитета, как говорят собеседники ВВС News Украина, под председателем комитета Сергеем Бабаком от "Слуги народа" закачалось кресло.

Резко против назначения Шкарлета выступала предыдущая министр образования Анна Новосад, а также бывшая первая заместительница министра, а ныне депутат от "Голоса" Инна Совсун.

Коалиция образовательных организаций также обращалась к правительству и депутатам с просьбой назначить министром человека, который имеет безупречную академическую добродетель, намекая на возможный плагиат Шкарлета.

Возможное назначение Шкарлета на должность министра вызвало возмущение общественных активистов. Вчера, 24 июня, в Чернигове протестовали против возможного назначения нового министра образования .

Активистов возмущает, что "Сергей Шкарлет – в прошлом активный деятель Партии регионов, сторонник Януковича и Табачника". Они обращают внимние претендента на должность министра на плагиат в его научных работах (его обнаружили участники научного волонтерского проекта False-science – сам господин Шкарлет отрицал наличие плагиата) и покупку его университетом автомобиля стоимостью полтора миллиона гривен за средства, выделенные государством для поддержки университетов. О последнем стало известно из поста бывшего министра образования Анны Новосад.

РЕКТОРСКИЙ ПИКАП С 1 января 2020 года наша команда запустила новую модель финансирования университетов - по результатам... Опубликовано Anna Novosad Среда, 17 июня 2020 г.

Сам Шкарлет пояснил депутатам, что этот автомобиль-пикап купили для кафедры автомобильного транспорта.

Там есть научные разработки, нужен транспорт для перевозки техники. Я ее купил не себе, на ней я не езжу", - заверил Шкарлет.

Справка:

Сергей Шкарлет родился 9 октября 1972 года.

Школу закончил на Черниговщине, а первое высшее образование получил в Киевском политехническом институте по специальности "математическое обеспечение системы автоматизации.

Еще одно высшее образование получил в 1996 году в Черниговском технологическом институте по направлению "Учет и аудит".

Впоследствии он защитил кандидатскую диссертацию, затем - докторскую.

в 1996 году он стал ассистентом кафедры Черниговского технологического института, со временем стал доцентом кафедры в уже на то время Черниговском технологическом университете.

С 2001 по 2010 год Сергей Шкарлет работал в частном образовательном бизнесе - был ректором Черниговского института информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая.

Когда господин Шкарлет оставил этот ВУЗ и в 2010 году возглавил Черниговский национальный технологический университет, его место в частном вузе заняла его жена Татьяна Бобрышева-Шкарлет.

В декларации нового министра есть одна квартира в Чернигове, которая записана на жену.

Семья имеет три автомобиля: Toyota Land Cruiser 200, Ford Kuga Titanium и Mitsubishi Pajero Wagon.

Ректорская зарплата составляла 509 тысяч грн в год. Сам Шкарлет имеет 70 тысяч грн и $30 тысяч наличных, а жена - $32 тысячи.

Система Youcontrol указывает, что жена Шкарлета имела отношение к учреждению двух частных бизнесов в сфере торговли - "Владком" и "Ника-сервис 2000".