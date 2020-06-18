В Харьковской ОГА сократят 190 должностей и создадут новый департамент

Численность сотрудников администрации уменьшится приблизительно на 20%

Численность сотрудников администрации уменьшится приблизительно на 20%

Председателем Харьковской облгосадминистрации Алексеем Кучером подписано распоряжение о предстоящих кардинальных изменениях в ХОГА.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Харьковской ОГА.

О некоторых деталях реорганизации рассказал глава ОГА Алексей Кучер.

Так, сократится численность сотрудников администрации – примерно на 20% или 190 должностей. Будет ликвидировано дублирование функций в подразделениях, рабочие процессы оптимизируют, деятельность 6-ти юридических лиц прекратится.

Планируется ликвидировать дисбаланс в заработной плате сотрудников. Распределять средства между подразделениями и РГА будет независимая структура.

На фоне сокращений и реорганизации планируется, тем не менее, создание нового департамента - цифровой трансформации региона, который будет отвечать за политику в области диджитализации.

Управление внутреннего аудита будет контролировать расходование бюджетных средств и соблюдение законодательства областной и районных администрациях.

Ранее сообщалось, что Михаил Черняк уволился с должности заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации.

Также председатель Харьковской ОГА взял на работу чиновника, уволенного с Херсонськой ОГА после концерта с откровенными танцами к 8 марта.