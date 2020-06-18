13:41  18 июня
Результата нет: под ОП уже десятые сутки голодают побратимы убитого "Сармата"
12:31  18 июня
На Одесчине закрыли целый район на карантин
11:39  18 июня
Рада не поддержала программу деятельности правительства: не хватило голосов
UA | RU
UA | RU
18 июня 2020, 15:25 6

В Харьковской ОГА сократят 190 должностей и создадут новый департамент

18 июня 2020, 15:25 6
Читайте також українською мовою
Численность сотрудников администрации уменьшится приблизительно на 20%
Численность сотрудников администрации уменьшится приблизительно на 20%
Читайте також
українською мовою

Председателем Харьковской облгосадминистрации Алексеем Кучером подписано распоряжение о предстоящих кардинальных изменениях в ХОГА.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Харьковской ОГА.

О некоторых деталях реорганизации рассказал глава ОГА Алексей Кучер.

Так, сократится численность сотрудников администрации – примерно на 20% или 190 должностей. Будет ликвидировано дублирование функций в подразделениях, рабочие процессы оптимизируют, деятельность 6-ти юридических лиц прекратится.

Планируется ликвидировать дисбаланс в заработной плате сотрудников. Распределять средства между подразделениями и РГА будет независимая структура.

На фоне сокращений и реорганизации планируется, тем не менее, создание нового департамента - цифровой трансформации региона, который будет отвечать за политику в области диджитализации.

Управление внутреннего аудита будет контролировать расходование бюджетных средств и соблюдение законодательства областной и районных администрациях.

Ранее сообщалось, что Михаил Черняк уволился с должности заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации.

Также председатель Харьковской ОГА взял на работу чиновника, уволенного с Херсонськой ОГА после концерта с откровенными танцами к 8 марта.

увольнение реформа Харьков ОГА Харьковская область Алексей Кучер департамент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Запорожской ОГА увольняются сразу три ТОП-чиновника
18 июня 2020, 15:01
Зеленский официально назначил главу Киевской ОГА
18 июня 2020, 10:02
Заместитель мэра Черкасс объяснила, почему уходит с должности
17 июня 2020, 17:28
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Ексрегионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области
Порошенко, Зеленский или друг Коломойского Палица: кто будет хозяйничать в Ровно
Все публикации »
Игорь Гришачов
Сергей Лещенко
Геннадий Москаль
Все блоги »