В Харьковской ОГА сократят 190 должностей и создадут новый департамент
Председателем Харьковской облгосадминистрации Алексеем Кучером подписано распоряжение о предстоящих кардинальных изменениях в ХОГА.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Харьковской ОГА.
О некоторых деталях реорганизации рассказал глава ОГА Алексей Кучер.
Так, сократится численность сотрудников администрации – примерно на 20% или 190 должностей. Будет ликвидировано дублирование функций в подразделениях, рабочие процессы оптимизируют, деятельность 6-ти юридических лиц прекратится.
Планируется ликвидировать дисбаланс в заработной плате сотрудников. Распределять средства между подразделениями и РГА будет независимая структура.
На фоне сокращений и реорганизации планируется, тем не менее, создание нового департамента - цифровой трансформации региона, который будет отвечать за политику в области диджитализации.
Управление внутреннего аудита будет контролировать расходование бюджетных средств и соблюдение законодательства областной и районных администрациях.
Ранее сообщалось, что Михаил Черняк уволился с должности заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации.
Также председатель Харьковской ОГА взял на работу чиновника, уволенного с Херсонськой ОГА после концерта с откровенными танцами к 8 марта.