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25 июня 2020, 13:14 5

Избиение члена партии Шария: открыто уголовное дело

25 июня 2020, 13:14 5
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Фото: Нацполиция
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Полиция Харькова расследует обстоятельства нападения на молодого человека. По данному факту открыто уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова, передает RegioNews.

Правоохранители отметили, что информация о преступлении поступила 25 июня около двух часов ночи.

Предварительно, двое неизвестных на улице Веснина напали на 28-летнего парня и нанесли ему телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Пострадавший сейчас находится в больнице.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "Xулиганство". Согласно санкции статьи такие действия наказываются лишением свободы на срок до 4 лет. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастных к этому лиц.

Ранее сообщалось, что пророссийский видеоблогер Анатолий Шарий сообщил, что в городе Харьков ночью был жестоко избит молодой парень, активный член партии Шария. Пострадавший возглавлял колонну во время митинга партии в столице.

Харьков полиция партия больницы правоохранители
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