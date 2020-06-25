Избиение члена партии Шария: открыто уголовное дело

Злоумышленникам грозит до 4 лет лишения свободы

Злоумышленникам грозит до 4 лет лишения свободы

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова, передает RegioNews.

Правоохранители отметили, что информация о преступлении поступила 25 июня около двух часов ночи.

Предварительно, двое неизвестных на улице Веснина напали на 28-летнего парня и нанесли ему телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Пострадавший сейчас находится в больнице.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "Xулиганство". Согласно санкции статьи такие действия наказываются лишением свободы на срок до 4 лет. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастных к этому лиц.

Ранее сообщалось, что пророссийский видеоблогер Анатолий Шарий сообщил, что в городе Харьков ночью был жестоко избит молодой парень, активный член партии Шария. Пострадавший возглавлял колонну во время митинга партии в столице.