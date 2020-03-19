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19 березня 2020, 15:06 5

Коронавірус: в Харкові на самоізоляцію пішли 22 людини

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19 березня 2020, 15:06 5
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Станом на четвер, 19 березня, в Харкові 22 людини на самоізоляції через коронавірус
Фото: unsplash
Станом на четвер, 19 березня, в Харкові 22 людини на самоізоляції через коронавірус

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на KHARKIV Today.

"У Харкові поки що жодного випадку не зареєстровано, 22 людини на самоізоляції, 18 зверталися в поліклініку для консультацій. У Харкові не зафіксована така ситуація, підозрілі особи перебувають на самоізоляції. Кожен день у нас надходять у лікувальні установи близько 20-22 людина з бронхопневмонією. Тести є в обласній дитячій і дорослій лікарні", - сказав Директор департаменту охорони здоров'я Сороколат.

Скільки експрес-тестів витрачено, чиновник не відповів.

Присутній на засіданні мер Геннадій Кернес не став жартувати на тему коронавіруса, як на сесії 18 березня. Він без глузування говорив про те, що відбувається в Італії.

"Ви бачите, які великі втрати в Італії, там по 500 людей помирає за добу, але ми такого допустити не можемо", - сказав Кернес.

Варто нагадати, що в Харкові у зв'язку з карантином зупинилася робота метрополітену, а також обмежено рух громадського транспорту. Зазначимо, що спочатку Кернес був проти закриття метро.

Раніше Кернесу довелося скоритися і закрити школи і садки на карантин.

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Нагадаємо, 11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня.


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