Коронавірус: в Харкові на самоізоляцію пішли 22 людини
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на KHARKIV Today.
"У Харкові поки що жодного випадку не зареєстровано, 22 людини на самоізоляції, 18 зверталися в поліклініку для консультацій. У Харкові не зафіксована така ситуація, підозрілі особи перебувають на самоізоляції. Кожен день у нас надходять у лікувальні установи близько 20-22 людина з бронхопневмонією. Тести є в обласній дитячій і дорослій лікарні", - сказав Директор департаменту охорони здоров'я Сороколат.
Скільки експрес-тестів витрачено, чиновник не відповів.
Присутній на засіданні мер Геннадій Кернес не став жартувати на тему коронавіруса, як на сесії 18 березня. Він без глузування говорив про те, що відбувається в Італії.
"Ви бачите, які великі втрати в Італії, там по 500 людей помирає за добу, але ми такого допустити не можемо", - сказав Кернес.
Варто нагадати, що в Харкові у зв'язку з карантином зупинилася робота метрополітену, а також обмежено рух громадського транспорту. Зазначимо, що спочатку Кернес був проти закриття метро.
Раніше Кернесу довелося скоритися і закрити школи і садки на карантин.
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Нагадаємо, 11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня.
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