14:21  15 ноября
Зеленский анонсировал новые элементы "Зимней поддержки"
10:17  15 ноября
В Украине стартует "Зимняя поддержка": уже с сегодняшнего дня можно получить 1 000 гривен от государства
15:26  15 ноября
73-летняя винничанка оказалась на улице после сноса дома, где прожила 40 лет
UA | RU
UA | RU
15 ноября 2025, 15:55

Зарплаты штукатуров в Украине выросли до 60 тысяч: кого работодатели готовы платить больше всего — аналитика OLX.ua

15 ноября 2025, 15:55
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В октябре 2025 года в Украине зафиксировали существенный рост зарплат в ряде рабочих и технических профессий

Об этом свидетельствуют данные аналитического исследования OLX Работа, сравнивающего медианные зарплаты с показателями октября 2024 года, передает RegioNews.

Строители – лидеры заработков

Высокие зарплаты традиционно предлагают в строительной сфере. Именно здесь в этом году произошел заметный рост — от 25% до 43%.
Топ-зарплаты в октябре были такими:

  • штукатур - 60 тыс. грн
  • фасадник - 58 тыс. грн
  • прораб — 50 тыс. грн
  • каменщик - 48 тыс. грн
  • маляр – 48 тыс. грн
  • строитель / плиточник - 45 тыс. грн

Транспорт и логистика

В этой сфере безоговорочными лидерами заработков стали дальнобойщики — 53 тыс. грн, что на 5% больше, чем в прошлом.

Медицина, недвижимость и СТО: стабильный рост

Своеобразный "прорыв" зафиксировали у стоматологов: их медиа зарплата выросла на 33% и достигла 40 тыс. грн.

Аналогичные суммы предлагают:

  • риелторам и менеджерам по продаже недвижимости - 40 тыс. грн
  • автоэлектрикам - 40 тыс. грн
  • автомалярам - 40 тыс. грн
  • автослесарям - 38 тыс. грн
  • механикам - 35 тыс. грн

Также 35–40 тыс. грн. предлагают монтажникам, сварщикам и электрикам в строительстве.

От 30 тысяч и выше: рабочие профессии и агросектор

В производстве больше всего вакансий с оплатой на уровне 30–35 тыс. грн.

В частности:

  • токарь - 31 тыс. грн
  • машинист экскаватора - 31 тыс. грн
  • электрик, механик, технолог, столяр - 30 тыс. грн

В аграрной сфере 30–32 тыс. грн. получали пилорамщики, агрономы и трактористы.

По итогам 2024 года средняя зарплата в Украине выросла на 23,1% и составила 21473 грн (494 евро) в месяц.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
работа зарплата
На Харьковщине почти 3 тысячи вакансий – кто нужен и сколько платят
14 ноября 2025, 14:48
Работа в Харьковской области: актуальные вакансии недели
06 ноября 2025, 15:57
Вакансии недели в Харьковской области: кого ищут и какие зарплаты предлагают
30 октября 2025, 12:59
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Дождь и местами мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 16 ноября
15 ноября 2025, 17:56
Лекарств может не стать: россияне снова уничтожили состав одного из крупнейших фармдистрибьюторов Украины
15 ноября 2025, 17:25
В Никополе из-за попадания FPV-дрона пострадали пять человек
15 ноября 2025, 16:51
В Сумах преподавателя художественной школы приговорили к 10 годам тюрьмы за развращение малолетних учениц
15 ноября 2025, 16:28
73-летняя винничанка оказалась на улице после сноса дома, где прожила 40 лет
15 ноября 2025, 15:26
Раздача по 1000 грн населению — популистический, бесполезный ход, навеянный очередным призраком выборов весной
15 ноября 2025, 15:03
В Украине ожидается рост цен на продукты перед зимними праздниками - прогноз экономиста
15 ноября 2025, 14:59
Зеленский анонсировал новые элементы "Зимней поддержки"
15 ноября 2025, 14:21
В Хмельницкой области ищут льва, который выбрался из вольера зоопарка
15 ноября 2025, 14:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Марианна Безуглая
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »