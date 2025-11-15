Зарплаты штукатуров в Украине выросли до 60 тысяч: кого работодатели готовы платить больше всего — аналитика OLX.ua

В октябре 2025 года в Украине зафиксировали существенный рост зарплат в ряде рабочих и технических профессий

Об этом свидетельствуют данные аналитического исследования OLX Работа, сравнивающего медианные зарплаты с показателями октября 2024 года, передает RegioNews.

Строители – лидеры заработков

Высокие зарплаты традиционно предлагают в строительной сфере. Именно здесь в этом году произошел заметный рост — от 25% до 43%.

Топ-зарплаты в октябре были такими:

штукатур - 60 тыс. грн

фасадник - 58 тыс. грн

прораб — 50 тыс. грн

каменщик - 48 тыс. грн

маляр – 48 тыс. грн

строитель / плиточник - 45 тыс. грн

Транспорт и логистика

В этой сфере безоговорочными лидерами заработков стали дальнобойщики — 53 тыс. грн, что на 5% больше, чем в прошлом.

Медицина, недвижимость и СТО: стабильный рост

Своеобразный "прорыв" зафиксировали у стоматологов: их медиа зарплата выросла на 33% и достигла 40 тыс. грн.

Аналогичные суммы предлагают:

риелторам и менеджерам по продаже недвижимости - 40 тыс. грн

автоэлектрикам - 40 тыс. грн

автомалярам - 40 тыс. грн

автослесарям - 38 тыс. грн

механикам - 35 тыс. грн

Также 35–40 тыс. грн. предлагают монтажникам, сварщикам и электрикам в строительстве.

От 30 тысяч и выше: рабочие профессии и агросектор

В производстве больше всего вакансий с оплатой на уровне 30–35 тыс. грн.

В частности:

токарь - 31 тыс. грн

машинист экскаватора - 31 тыс. грн

электрик, механик, технолог, столяр - 30 тыс. грн

В аграрной сфере 30–32 тыс. грн. получали пилорамщики, агрономы и трактористы.

По итогам 2024 года средняя зарплата в Украине выросла на 23,1% и составила 21473 грн (494 евро) в месяц.