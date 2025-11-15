Зарплати штукатурів в Україні зросли до 60 тисяч: кого роботодавці готові платити найбільше — аналітика OLX Робота
У жовтні 2025 року в Україні зафіксували істотне зростання зарплат у низці робітничих та технічних професій
Про це свідчать дані аналітичного дослідження OLX Робота, яке порівнює медіанні зарплати з показниками жовтня 2024 року, передає RegoNews.
Будівельники — лідери заробітків
Найвищі зарплати традиційно пропонують у будівельній сфері. Саме тут цього року відбулося найпомітніше зростання — від 25% до 43%.
Топ-зарплати у жовтні були такими:
- штукатур — 60 тис. грн
- фасадник — 58 тис. грн
- виконроб — 50 тис. грн
- муляр — 48 тис. грн
- маляр — 48 тис. грн
- будівельник / плиточник — 45 тис. грн
Транспорт і логістика
У цій сфері беззаперечними лідерами заробітків стали далекобійники — 53 тис. грн, що на 5% більше, ніж торік.
Медицина, нерухомість і СТО: стабільне зростання
Своєрідний "прорив" зафіксували у стоматологів: їхня медіанна зарплата зросла на 33% і досягла 40 тис. грн.
Аналогічні суми пропонують:
- рієлторам і менеджерам з продажу нерухомості — 40 тис. грн
- автоелектрикам — 40 тис. грн
- автомалярам — 40 тис. грн
- автослюсарям — 38 тис. грн
- механікам — 35 тис. грн
Також 35–40 тис. грн пропонують монтажникам, зварювальникам та електрикам у будівництві.
Від 30 тисяч і вище: робітничі професії та агросектор
У виробництві найбільше вакансій із оплатою на рівні 30–35 тис. грн.
Зокрема:
- токар — 31 тис. грн
- машиніст екскаватора — 31 тис. грн
- електрик, механік, технолог, столяр — 30 тис. грн
В аграрній сфері 30–32 тис. грн отримували пилорамщики, агрономи та трактористи.
За підсумками 2024 року середня зарплата в Україні зросла на 23,1% і становила 21 473 грн (494 євро) на місяць.