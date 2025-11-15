14:21  15 листопада
Зеленський анонсував нові елементи "Зимової підтримки"
15 листопада
В Україні стартує "Зимова підтримка": вже відсьогодні можна отримати 1 000 гривень від держави
15 листопада
73-річна вінничанка опинилася на вулиці після знесення будинку, де прожила 40 років
15 листопада 2025, 15:55

Зарплати штукатурів в Україні зросли до 60 тисяч: кого роботодавці готові платити найбільше — аналітика OLX Робота

15 листопада 2025, 15:55
У жовтні 2025 року в Україні зафіксували істотне зростання зарплат у низці робітничих та технічних професій

Про це свідчать дані аналітичного дослідження OLX Робота, яке порівнює медіанні зарплати з показниками жовтня 2024 року, передає RegoNews.

Будівельники — лідери заробітків

Найвищі зарплати традиційно пропонують у будівельній сфері. Саме тут цього року відбулося найпомітніше зростання — від 25% до 43%.
Топ-зарплати у жовтні були такими:

  • штукатур — 60 тис. грн
  • фасадник — 58 тис. грн
  • виконроб — 50 тис. грн
  • муляр — 48 тис. грн
  • маляр — 48 тис. грн
  • будівельник / плиточник — 45 тис. грн

Транспорт і логістика

У цій сфері беззаперечними лідерами заробітків стали далекобійники — 53 тис. грн, що на 5% більше, ніж торік.

Медицина, нерухомість і СТО: стабільне зростання

Своєрідний "прорив" зафіксували у стоматологів: їхня медіанна зарплата зросла на 33% і досягла 40 тис. грн.

Аналогічні суми пропонують:

  • рієлторам і менеджерам з продажу нерухомості — 40 тис. грн
  • автоелектрикам — 40 тис. грн
  • автомалярам — 40 тис. грн
  • автослюсарям — 38 тис. грн
  • механікам — 35 тис. грн

Також 35–40 тис. грн пропонують монтажникам, зварювальникам та електрикам у будівництві.

Від 30 тисяч і вище: робітничі професії та агросектор

У виробництві найбільше вакансій із оплатою на рівні 30–35 тис. грн.

Зокрема:

  • токар — 31 тис. грн
  • машиніст екскаватора — 31 тис. грн
  • електрик, механік, технолог, столяр — 30 тис. грн

В аграрній сфері 30–32 тис. грн отримували пилорамщики, агрономи та трактористи.

За підсумками 2024 року середня зарплата в Україні зросла на 23,1% і становила 21 473 грн (494 євро) на місяць.

