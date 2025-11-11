В Україні може подорожчати дизельне пальне: експерт назвав ціну

В Україні ціни на дизельне пальне можуть зрости ще на 2,5 гривні за літр, однак гострого дефіциту пального не очікується

Про це в коментарі агентству "Укрінформ" повідомив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн, передає RegioNews.

"Роздрібна ціна на дизпальне уже додала 1,5 грн за літр. Потенціал для зростання ціни є, але не думаю, що на 4 грн, на 2,5 грн. Протягом кількох тижнів, думаю, ми це ще побачимо", – зазначив експерт.

За його словами, вплив тривалих відключень електроенергії на попит на пальне поки складно оцінити, однак він навряд чи перевищить 10% від загального обсягу ринку.

"Не думаю, що на нас чекає гострий дефіцит, і що дефіцит взагалі буде. Але й запасів теж не буде принаймні найближчий місяць", – додав Куюн.

Водночас він наголосив, що підстав для зростання цін на бензини чи скраплений газ наразі немає.

