11 листопада 2025, 17:30

В Україні може подорожчати дизельне пальне: експерт назвав ціну

В Україні ціни на дизельне пальне можуть зрости ще на 2,5 гривні за літр, однак гострого дефіциту пального не очікується

Про це в коментарі агентству "Укрінформ" повідомив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн, передає RegioNews.

"Роздрібна ціна на дизпальне уже додала 1,5 грн за літр. Потенціал для зростання ціни є, але не думаю, що на 4 грн, на 2,5 грн. Протягом кількох тижнів, думаю, ми це ще побачимо", – зазначив експерт.

За його словами, вплив тривалих відключень електроенергії на попит на пальне поки складно оцінити, однак він навряд чи перевищить 10% від загального обсягу ринку.

"Не думаю, що на нас чекає гострий дефіцит, і що дефіцит взагалі буде. Але й запасів теж не буде принаймні найближчий місяць", – додав Куюн.

Водночас він наголосив, що підстав для зростання цін на бензини чи скраплений газ наразі немає.

Нагадаємо, на Львівщині митники виявили у вантажівці майже 400 підроблених навушників AirPods та аксесуари з логотипами відомих брендів Gucci і Dior. Контрабанду намагалися приховати під виглядом "парових очищувачів".

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
