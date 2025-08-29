Ілюстративне фото

Ціни на каву на світових цінах протягом останніх днів знижувались. Це сталось після стрімкого подорожчання, коли біржі почали сигналізувати, що зростання цін зайшло надто далеко

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Протягом останніх днів на біржі Нью-Йорка ф'ючерси на каву падали. Завдяки цьому скоротилось зростання, яке сталось через спекулянтів, які раніше підняли ціни до найвищого рівня за три місці.

Експерти називають "відкат" ринку технічним. Гаррі Говард, брокер м'яких товарів Sucden Financial Ltd, зазначив, що в понеділок не вдалось зафіксувати приріст через панічні продажі. Найактивніший контракт впав на цілих 3,7%. Це називають найбільшою внутрішньоденною втратою з 1 серпня.

Нагадаємо, в Україні за перші пів року цьогоріч витрати на закупівлі кави виросли на 36,9% до 173,403 мільйона доларів. Минулого року в той самий період показник був 126,684 мільйона доларів.