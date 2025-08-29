22:44  28 серпня
Легкоатлет із Кропивницького завоював срібло на фіналі Діамантової ліги
19:27  28 серпня
Внаслідок ракетної атаки на Київ постраждав завод Bayraktar
17:55  28 серпня
Спека до +35 повертається в Україну
UA | RU
UA | RU
29 серпня 2025, 02:55

Подорожчання зайшло надто далеко: що буде з цінами

29 серпня 2025, 02:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Ціни на каву на світових цінах протягом останніх днів знижувались. Це сталось після стрімкого подорожчання, коли біржі почали сигналізувати, що зростання цін зайшло надто далеко

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Протягом останніх днів на біржі Нью-Йорка ф'ючерси на каву падали. Завдяки цьому скоротилось зростання, яке сталось через спекулянтів, які раніше підняли ціни до найвищого рівня за три місці.

Експерти називають "відкат" ринку технічним. Гаррі Говард, брокер м'яких товарів Sucden Financial Ltd, зазначив, що в понеділок не вдалось зафіксувати приріст через панічні продажі. Найактивніший контракт впав на цілих 3,7%. Це називають найбільшою внутрішньоденною втратою з 1 серпня.

Нагадаємо, в Україні за перші пів року цьогоріч витрати на закупівлі кави виросли на 36,9% до 173,403 мільйона доларів. Минулого року в той самий період показник був 126,684 мільйона доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни Кава
В Україні за тиждень змінились ціни на овочі: що подорожчало
26 серпня 2025, 01:30
В Україні знову дорожчає лохина: які тепер ціни
25 серпня 2025, 23:35
В Україні подорожчала морожена риба: які тепер ціни
23 серпня 2025, 03:30
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Гурт Ziferblat досі "платить" за Євробачення
29 серпня 2025, 02:30
США продадуть Україні 3350 ракет ERAM
29 серпня 2025, 01:55
Пісні у трагічний день: на Київщині поліція притягнула до відповідальності організаторів концерту
29 серпня 2025, 01:30
Зеленський закликав не знімати санкції з РФ
28 серпня 2025, 23:41
Кількість загиблих через нічну атаку на Київ зросла до 22 осіб
28 серпня 2025, 23:23
Зеленський звільнив начальника Новокаховської МВА
28 серпня 2025, 23:15
У Польщі розбився винищувач F-16
28 серпня 2025, 22:59
Легкоатлет із Кропивницького завоював срібло на фіналі Діамантової ліги
28 серпня 2025, 22:44
Атака РФ на Київ: кількість загиблих знову зросла
28 серпня 2025, 22:18
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »