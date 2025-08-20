12:58  20 серпня
20 серпня 2025, 23:55

У світі зростає ціна на каву: що стало причиною

20 серпня 2025, 23:55
Ілюстративне фото
На міжнародному ринку почала дорожчати кава. Однією з причин називають погодні умови в Бразилії

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Ф'ючерси на каву сорту арабіка в Нью-Йорку піднялися до найвищого рівня за останні два місяці. Основною причиною називають те, що через заморозки у Бразилії можуть скоротити врожай. Аналітик McDougall Global View Майкл Макдугалл зазначив, що цьогорічний врожай в Бразилії буде нижчим, аніж очікувалось.

Експерт також додав, що у 2026 році врожай теж може бути обмеженим. Адже через холодну погоду та передчасне стресове цвітіння. Найактивніший ф'ючерсний контракт у вівторок, 19 серпня, зріс на 2,6%. Ціни зростали п'ятий день поспіль, демонструючи найдовшу позитивну динаміку з квітня.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні подешевшали молочні продукти. За словами аналітиків, це пов’язано з обмеженням попиту з боку населення та зростанням імпорту.

ціни подорожчання
19 серпня 2025
