У світі зростає ціна на каву: що стало причиною
На міжнародному ринку почала дорожчати кава. Однією з причин називають погодні умови в Бразилії
Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.
Ф'ючерси на каву сорту арабіка в Нью-Йорку піднялися до найвищого рівня за останні два місяці. Основною причиною називають те, що через заморозки у Бразилії можуть скоротити врожай. Аналітик McDougall Global View Майкл Макдугалл зазначив, що цьогорічний врожай в Бразилії буде нижчим, аніж очікувалось.
Експерт також додав, що у 2026 році врожай теж може бути обмеженим. Адже через холодну погоду та передчасне стресове цвітіння. Найактивніший ф'ючерсний контракт у вівторок, 19 серпня, зріс на 2,6%. Ціни зростали п'ятий день поспіль, демонструючи найдовшу позитивну динаміку з квітня.
Раніше ми повідомляли про те, що в Україні подешевшали молочні продукти. За словами аналітиків, це пов’язано з обмеженням попиту з боку населення та зростанням імпорту.