Ф'ючерси на каву сорту арабіка в Нью-Йорку піднялися до найвищого рівня за останні два місяці. Основною причиною називають те, що через заморозки у Бразилії можуть скоротити врожай. Аналітик McDougall Global View Майкл Макдугалл зазначив, що цьогорічний врожай в Бразилії буде нижчим, аніж очікувалось.

Експерт також додав, що у 2026 році врожай теж може бути обмеженим. Адже через холодну погоду та передчасне стресове цвітіння. Найактивніший ф'ючерсний контракт у вівторок, 19 серпня, зріс на 2,6%. Ціни зростали п'ятий день поспіль, демонструючи найдовшу позитивну динаміку з квітня.

