Елена Шуляк: До 1 млн грн могут получить ветераны на создание и расширение своего бизнеса

Ветераны и ветеранки, их жены или мужья могут получить до 1 млн грн на создание или расширение собственного бизнеса. Средства выделяют в рамках государственной программы "Власна справа"

Об этом сообщает глава партии "Слуга Народа" и народный депутат Елена Шуляк.

Так, до 250 тыс., до 500 тыс. грн и до 1 млн грн может получить ветеран, если его бизнес дает работу одному, двум и четырем людям соответственно. Также ветеран должен быть зарегистрирован в качестве ФЛП минимум три года, если планирует получить большой грант – от полумиллиона до 1 млн грн. А вот для супруги или мужа ветерана или ветеранки предусмотрено до 250 тыс. грн и до 500 тыс. грн – это при условии создания одного и двух рабочих мест соответственно.

В партии "Слуга Народа" объясняют, что средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья, услуги маркетинга и рекламы, арендную плату, коммерческую концессию. Заявки на получение гранта подаются через портал "Дия" вместе с бизнес-планом или офлайн в любом отделении "Ощадбанка". Возвращать средства гранта не нужно, если выполнить все условия программы.

"Когда человек идет на войну, он фактически оставляет все – семью, работу, коллектив, партнеров, поэтому задача государства помочь ветеранам и ветеранкам после фронта адаптироваться к гражданской жизни, вернуть все потерянное. И если он или она понимают, что имеют навыки, способности и идеи, которые можно монетизировать, мы должны также помочь им положить начало собственному бизнесу, помочь стать в строй на экономическом фронте. И программа "Власна справа" – идеальный помощник в этом. В рамках этой программы ветераны и их семьи получили уже более 550 млн грн на создание своего бизнеса в разных сферах: от продуктовых магазинов до фермы, кузницы и даже реабилитационного центра", – отмечает Елена Шуляк.

Она добавляет, что ветеранская политика сейчас находится в самом главном фокусе внимания Президента Украины Владимира Зеленского, Первой леди Елены Зеленской, Офиса Главы государства, Кабинета министров, Верховной Рады и нашей партии "Слуга Народа".

"Украинские защитники нуждаются не в словах, а в конкретных решениях, действиях и возможностях. Ветерану нужен шанс стать успешным предпринимателем, лидером громады или политиком национального уровня. Каждая гривна, вложенная в реинтеграцию ветеранов, вернется их вкладом в экономику, политику и общественную жизнь страны", – резюмирует Елена Шуляк.

Напомним, ранее глава партии "Слуга Народа" и нардеп Елена Шуляк заявляла, что государство уже закупило и передало на фронт более миллиона дронов, ранее анонсированных Президентом Зеленским. В целом к ​​концу этого года ВСУ получат 1,6 млн БпЛА разного спектра действия.