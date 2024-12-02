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Для граждан, не имеющих возможности пользоваться услугой єВідновлення через Дію, расширили алгоритм получения услуги через ЦНАП. Заявители, в частности пожилые люди, или не имеющие доступа к интернету, могут забронировать средства на приобретение недвижимости, непосредственно в ЦНАП. Ранее через центр предоставления админуслуг можно было только подать заявление на компенсацию

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает RegioNews.

Она объяснила, что Правительство продолжает вносить изменения в программу єВідновлення, рекомендации по которым высказали участники публичных консультаций проведенных по совершенствованию программы в конце 2023 года. В частности, в начале 2024 года возможность подавать заявления на компенсацию разрешили не только через Дію, но и через центры предоставления админуслуг (ЦНАП). Следующий шаг – бронирование средств на приобретение недвижимости, если заявление одобрено. Раньше это можно было сделать исключительно через Дію, но теперь можно будет забронировать средства по сертификату єВідновлення, посетив ЦНАП.

"Мы постоянно работаем над усовершенствованием услуги. Но чтобы понять, в каком направлении нужно двигаться, обращаемся к получателям услуги и общественности. Например, на наших публичных консультациях. Там мы видели запрос на получение услуги через ЦНАП. Сейчас для людей, которые не имеют возможности забронировать средства по жилищному сертификату через портал или приложение Дія, открыли возможность сделать это в ЦНАПе”, – отметила Шуляк.

По ее словам, запрос на это обновление звучал от граждан уже давно. В частности, забронировать средства на приобретение новой недвижимости вместо уничтоженной через Дію не могли люди, не пользующиеся смартфонами, или не имеющие доступа к интернету. А с этим, пояснила нардепка, могут быть сложности, например в прифронтовых территориях. Также, до сих пор пользуются "кнопочными" телефонами множество пожилых людей, которым гораздо проще и привычнее получать услуги через центры административных услуг.

"Цифровизация приходит во все сферы нашей жизни и я являюсь одним из адептов тотальной цифровизации, поскольку она не только об удобстве, но и о борьбе с коррупцией. Меньше чиновников, избежать которых разрешает переход на цифру, означает меньше коррупционных проявлений. Но нужно не забывать, что к цифровизации пока пришли далеко не все граждане. Забывать о них – проявление дискриминации”, – подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что публичные консультации по совершенствованию услуги єВідновлення были первыми в серии публичных консультаций, организованных профильным Комитетом. Рекомендации, полученные во время последующих – по разработке нового жилищного законодательства и совершенствованию законопроекта об основных принципах восстановления, также начали постепенно реализовываться.

Напомним, ранее Елена Шуляк сообщала, что программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное в результате российской агрессии жилье продолжат реализовывать в следующем году – на 2025 год на ее финансирование предусмотрели 4 млрд гривен.

Также Шуляк сообщала, что власти уже разрабатывают механизмы и стимулы, чтобы вернуть в Украину 7,5 млн граждан, выехавших за границу из-за полномасштабной российской агрессии.

Кроме того сообщалось, что возможность подавать заявления на компенсацию по программе єВідновлення расширили для законных представителей несовершеннолетних детей и недееспособных лиц. Теперь при подаче заявления можно выбрать, кто обращается: законный представитель или представитель по доверенности.

Кроме того, Шуляк сообщала, что государство учло любые сценарии, которые могут случиться во время этого отопительного сезона, чтобы иметь возможность в случае чего оперативно реагировать на разного рода чрезвычайные ситуации.