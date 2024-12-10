13:05  10 грудня
В одеській Аркадії згорів ресторан: загинув чоловік
06:10  10 грудня
На озброєння ЗСУ надійшов український робот-кулемет "Droid TW 12.7"
07:45  10 грудня
На Волині затримали Івана з Київщини, який "змінив стать" і став Іванкою, аби виїхати до Польщі
UA | RU
UA | RU
10 грудня 2024, 21:33

Олена Шуляк повідомила, скільки коштів уже виплатили українцям за програмою єВідновлення

10 грудня 2024, 21:33
Читайте также на русском языке
фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Станом на сьогодні програмою «єВідновлення» скористалися понад 90 тисяч українських сімей. Загалом на програму з моменту її запуску було виплачено 17,3 млрд гривень

Про це повідомила голова партії "Слуга народу" та голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк під час онлайн-зустрічі з представниками регіональних медіа, передає RegioNews.

"На початку 2024 року ми собі ставили за мету, щоб ця програма торкнулася як мінімум одного мільйона наших мешканців. А це як мінімум 300 тисяч сімей. Станом на сьогодні трохи більше 90 тисяч українських сімей скористалися цією програмою. Держава разом з партнерами витратила 17,3 млрд грн на реалізацію двох етапів – це пошкоджене та зруйноване житло – через видачу житлових сертифікатів", – зазначила вона.

Олена Шуляк додала, що зараз триває робота над третім етапом програми – компенсація за зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях. Вона також висловила сподівання, що у 2025 році програма отримає необхідне фінансування.

За її словами, бюджет на 2025 рік ухвалили з фінансуванням програми "єВідновлення" у 4 млрд грн, однак ця сума є недостатньою, необхідно як мінімум 10-12 млрд грн на рік.

Нагадаємо, раніше Олена Шуляк повідомляла, що програму компенсацій за пошкоджене і знищене внаслідок російської агресії житло продовжать реалізовувати у наступному році – на 2025 рік на її фінансування передбачили 4 млрд гривень.

Також Шуляк повідомляла, що влада вже розробляє механізми й стимули, щоб повернути в Україну 7,5 млн громадян, які виїхали за кордон через повномасштабну російську агресія.

Окрім того, повідомлялося, що можливість подавати заяви на компенсацію за програмою єВідновлення розширили для законних представників неповнолітніх дітей та недієздатних осіб. Тепер при подачі заяви можна обрати, хто звертається: законний представник чи представник за довіреністю.

компенсація єВідновлення Шуляк Олена Олексіївна відновлення житла
У Дергачах на Харківщині за міжнародної підтримки почали відбудову багатоквартирного будинку
02 грудня 2024, 15:20
Не лише через Дію. Забронювати кошти на придбання житла по програмі єВідновлення відтепер можна по-іншому
02 грудня 2024, 12:44
Олена Шуляк: До 1 млн грн можуть отримати ветерани на створення та розширення свого бізнесу
14 листопада 2024, 08:12
Всі новини »
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
Зеленський відреагував на дронову атаку по автомобілю МАГАТЕ
10 грудня 2024, 21:06
У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару
10 грудня 2024, 20:38
Російський удар по Запоріжжю: кількість постраждалих продовжує зростати
10 грудня 2024, 20:08
У МАГАТЕ заявили про дронову атаку на їхній автомобіль, який їхав на Запорізьку АЕС
10 грудня 2024, 20:01
Росіяни атакують з дронів жителів Херсонщини: поранені ще п'ятеро людей
10 грудня 2024, 19:48
У Запоріжжі з-під завалів клініки дістали ще одне тіло
10 грудня 2024, 19:36
Місце скандальної Тетяни Крупи у Хмельницькій облраді знову залишилося вакантним
10 грудня 2024, 19:19
Одного з постраждалих у Запоріжжі, якого було визнано загиблим, вдалося реанімувати
10 грудня 2024, 18:58
Змова на торгах. Одеський депутат під слідством Антимонопольного комітету
10 грудня 2024, 18:48
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Кирило Сазонов
Всі блоги »