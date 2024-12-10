Олена Шуляк повідомила, скільки коштів уже виплатили українцям за програмою єВідновлення

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Станом на сьогодні програмою «єВідновлення» скористалися понад 90 тисяч українських сімей. Загалом на програму з моменту її запуску було виплачено 17,3 млрд гривень

Про це повідомила голова партії "Слуга народу" та голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк під час онлайн-зустрічі з представниками регіональних медіа, передає RegioNews.

"На початку 2024 року ми собі ставили за мету, щоб ця програма торкнулася як мінімум одного мільйона наших мешканців. А це як мінімум 300 тисяч сімей. Станом на сьогодні трохи більше 90 тисяч українських сімей скористалися цією програмою. Держава разом з партнерами витратила 17,3 млрд грн на реалізацію двох етапів – це пошкоджене та зруйноване житло – через видачу житлових сертифікатів", – зазначила вона.

Олена Шуляк додала, що зараз триває робота над третім етапом програми – компенсація за зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях. Вона також висловила сподівання, що у 2025 році програма отримає необхідне фінансування.

За її словами, бюджет на 2025 рік ухвалили з фінансуванням програми "єВідновлення" у 4 млрд грн, однак ця сума є недостатньою, необхідно як мінімум 10-12 млрд грн на рік.

Нагадаємо, раніше Олена Шуляк повідомляла, що програму компенсацій за пошкоджене і знищене внаслідок російської агресії житло продовжать реалізовувати у наступному році – на 2025 рік на її фінансування передбачили 4 млрд гривень.

Також Шуляк повідомляла, що влада вже розробляє механізми й стимули, щоб повернути в Україну 7,5 млн громадян, які виїхали за кордон через повномасштабну російську агресія.

Окрім того, повідомлялося, що можливість подавати заяви на компенсацію за програмою єВідновлення розширили для законних представників неповнолітніх дітей та недієздатних осіб. Тепер при подачі заяви можна обрати, хто звертається: законний представник чи представник за довіреністю.