фото: Дергачевский горсовет

В Дергачах Харьковской области начаты аварийно-восстановительные работы поврежденного дома №21 на улице Центральной

Об этом сообщает пресс-служба Дергачевского горсовета, передает RegioNews.

Работы будут осуществляться в рамках меморандума о возобновлении жилищного фонда Дергачевщины между швейцарско-украинской общественной организацией DESPRO и горсоветом, при поддержке Харьковской ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковскую область по инициативе Красного Креста доставили гуманитарную помощь от Швеции.