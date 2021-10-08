В столице заказали более 600 тыс. спецпропусков в общественном транспорте на случай локдауна

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В Киеве компании заказали для своих работников более 600 тысяч спецпропусков в общественном транспорте на случай локдауна

Об этом сообщает Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА, передает RegioNews.

Сообщают, что всего в системе зарегистрировано 9187 компаний. Из них 8090 подали заявки для своих работников.

255 863 — именно такое количество спецпропусков заказали только за сентябрь. 612 705 спецпропусков — потребность города для поддержания жизнедеятельности в настоящее время, — говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, как можно заказать спецпропуск.

1. Авторизоваться в системе с помощью КЭП

2. Заполнить электронную форму заявки

3. В случае получения положительного решения о выдаче спецпропусков — ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карты Киев Цифровой каждого работника.

4. Информацию о подтверждении или отказе в выдаче спецпропусков каждого работника можно получить в системе.

Как сообщалось, 21 сентября Кличко уверял, что Киев сможет избежать жесткого локдауна при новой волне заболевания.

В августе у Кличко рассказали, кто получит пропуска на транспорт в случае нового локдауна в Киеве.