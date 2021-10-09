Глава "слуг" Корниенко рассказал о планах власти относительно Кличко

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Как передает RegioNews, детали Корниенко рассказал в интервью "Левому берегу".

Так, согласно новому закону о столице, который должны принять в Раде еще до конца 2021 года, должности городского головы и главы КГГА должны распределить. Кличко при этом оставят лишь пост мэра.

У Виталия Владимировича такая судьба - побыть мэром с обновленным законом о Киеве", - отметил он.

По словам Корниенко, отдельно будет глава КГГА, который не будет исполнительной властью. И у него будет всего две функции.

"Первая - координация взаимодействия исполкома с центральными органами исполнительной власти. Вторая функция - это надзор, "заботливый", согласно Европейской хартии о местном самоуправлении", - добавил глава "слуг".

Кроме того, Корниенко заявил, что власть не боится Кличко, как конкурента, ведь у него нет национального масштаба.

Напомним, бывший спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков не исключает, что следующим могут уволить Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.